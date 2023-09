INE multa a El Bronco con 403 mil pesos por recibir aportaciones indebidas para su campaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) impusó una multa de 403 mil pesos a Jaime Rodríguez “El Bronco”, ex gobernador de Nuevo León, por recibir aportaciones indebidas para su campaña presidencial en 2018 por la vía independiente.

La multa aprobada este día por el Consejo General del INE es ínfima en comparación con los 13 millones 68 mil pesos que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) determinó que tendría que pagar el Bronco por infringir la ley electoral, sin embargo, al hacer la valoración de su capacidad económica se determinó dejar la multa en 403 mil pesos, pues se acreditó que el ex gobernador tiene recursos por 2 millones 919 mil 872 pesos.

De acuerdo con el proyecto de la UTF, El Bronco recibió aportaciones provenientes de personas morales, aportación de personas no identificadas y aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAs.

Así también recibió aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMAs que no fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo, no reportó con veracidad, no comprobó ingresos y fue omiso en presentar documentación soporte y recibió una aportación prohibida en especie de personas físicas con actividad empresarial.

El INE dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FISEL) para determinar si existe o no violación a la normativa penal-electoral por parte de Jaime Rodríguez; al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que determine lo que corresponda respecto a las aportaciones hechas por las personas morales Corporativo Aurayazuta Organización Vortu, Betel Soluciones Integrales, Heriberto Díaz Rodríguez, Asociación de Charros Santa Rosa, Andrés Hernández Campos, Grupo Satrema y Evangelina Ceballos Lorenzo a la campaña de El Bronco; y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que verifique si se cometió un delito en la esfera de su competencia.

Las infracciones electorales de El Bronco lo llevaron a la cárcel el 15 de marzo de 2022 por desviar recursos públicos para la recolección de firmas que le permitieron obtener la candidatura presidencial independiente, sin embargo, fue absuelto por un juez en octubre de 2022.