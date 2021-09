INE multa a Morena por retención de sueldos en gobierno de Delfina Gómez

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a Morena por 4.5 millones de pesos por la retención del 10 por ciento de salario a 435 empleados de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal, actual secretaria de Educación.

Delfina Gómez se benefició con retención de sueldos

Esto, luego de que la Unidad de Técnica de Fiscalización del organismo informara que los descuentos habrían beneficiado la campaña de Delfina Gómez por un monto de 13 millones 752 mil 414 pesos.

Asimismo detalló que las retenciones de salario se realizaron cada quincena durante tres años y terminaron en la bolsa del Grupo de Acción Política (GAP), organización a la que Delfina Gómez ha pertenecido y que es liderada por el actual senador de Morena, Higinio Martínez Miranda.

➡️ Líderes panistas rechazan apoyo de senadores con el ultraderechista partido Vox

En la investigación que se realizó durante casi cuatro años, el INE encontró también cheques expedidos por el Sistema Municipal DIF Texcoco, por el Gobierno del Estado de México y de personas físicas y morales, así como transferencias bancarias provenientes de diversas cuentas a nombre del Municipio de Texcoco.

INE contra fraudes para beneficiar a partidos

Durante la discusión en la sesión extraordinaria, el consejero Ciro Murayama apuntó que, “es evidente que se creó una trama ilegal de financiamiento indebido a un partido político, lo que tampoco es nuevo ni novedoso, lo mismo hizo el PRI.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que en su forma de actuar estaba a favor del proyecto y dijo que seguiría fortaleciendo el sistema “contra estos fraudes para evitar este tipo de recursos ilícitos en los partidos políticos de ente público en cualquiera de sus etapas”, aseveró.

En su intervención recordó que es el Estado quien suministra dinero a los partidos políticos y además les permite el privado dentro de márgenes legales. “Por el bien de la democracia conservaré los principios”, expuso.

➡️"Son casi fascistas"; AMLO critica reunión del PAN con líder de Vox

Morena se deslinda de acusaciones

En su defensa, el represente de Morena, Eurípides Flores, acusó la investigación de desproporcionada e incongruente.

“Hay una falta grave al debido proceso, los involucrados no conocieron las dirigencias de investigación y el contenido de la queja si no hasta dos años después”, recalcó.

En su intervención, agregó también que no se ha acreditado que el Grupo de Acción de Política está ligada con Morena, esta premisa es errónea, la autoridad no ha llegado a las conclusiones de qué es el GAP, su existencia o naturaleza. No hay verdadera certeza de este Grupo, afirmó.

En el pleno, durante la discusión y análisis, algunos consejeros coincidieron en que la multa a Morena debía ser por los 13 millones de pesos que se retuvieron a los trabajadores, y no sólo por los 2.1 mdp que usaron para pagar a proveedores de la campaña de Delfina.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La multa debiera de ser por todos los recursos que fueron descontados. Es un muy mal precedente, ¿qué mensaje va a mandar el INE?, que sale muy barato vulnerar la norma”, dijo el consejero José Roberto Ruiz.

Sin embargo, en la votación la propuesta fue rechazada.

Cabe señalar que tras la aprobación del proyecto, el Consejo General determinó dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “por las conductas que pudieran configurar delitos electorales”.