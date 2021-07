INE sanciona a Samuel García por apoyo de su esposa en Instagram

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, con 448 mil 995 pesos y a Movimiento Ciudadano con 55 millones 470 mil 448 pesos por las 'stories' de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez Cantú durante su campaña.

En sesión extraordinaria del Consejo General, con ocho votos a favor y tres en contra, la mayoría de los consejeros consideraron que las fotos e historias que subió la influencer Rodríguez Cantú a su perfil, constituyeron promoción al emecista e impactaron en la campaña.

Política Samuel García ofrece empleo a candidatos de MC que no fueron electos

De acuerdo con la información de la Unidad Técnica de Fiscalización, se tiene el registro de 45 fotografías publicadas en el feed de Instagram de Mariana y mil 300 ‘stories’ fijadas, que según el organismo, hicieron alusión a la campaña de García.

Por ambos rubros, el INE consideró la suma de 27 millones 800 mil pesos que Rodríguez debió cobrar al entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León por promoverlo en sus redes sociales.

Durante el debate, los consejeros que se pronunciaron a favor de sancionar a García Sepulveda, argumentaron que Mariana Rodríguez registró su nombre ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no puede hacer donaciones a campañas.

“Está registrada ante el SAT como una persona física con actividad, por tanto, no podría realizar aportación alguna a la campaña de Samuel García ni en dinero ni en especie”, explicó la consejera Adriana Favela.

Expuso que las publicaciones generaron un beneficio en la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, “ya que Mariana Rodríguez realizó llamados al voto, promovió y abanderó propuestas de gobierno que realizó Samuel García Sepúlveda en su campaña política. Se puede decir que hizo suya la campaña, estableciendo una suerte de fusión a la candidatura de su esposo con su actividad comercial como influencer al señalar en sus publicaciones la expresión “vota por nosotros”, cuando ella ni siquiera tenía la calidad de candidata”, argumentó la presidenta de la Comisión de Fiscalización.

Política Equipo de transición de Samuel García choca con "El Bronco" por transporte público

En el análisis, el consejero presidente Lorenzo Córdova descartó que la sanción contra el emecista por las publicaciones de la empresaria se trate de violencia de género o cosificación de la mujer, como dijo en su momento el matrimonio al subrayar que se le estaba poniendo un precio a Mariana.

“No sé si esto obedece a una estrategia política de distracción. El problema es que esa es la fuente de su ingreso. Registró su nombre y se dio de alta ante el SAT. Hay una confusión que no generó el INE, sino Mariana Rodríguez”, remarcó Córdova Vianello.

Entre los votos en contra, estuvo el de la consejera Dania Ravel quien argumentó que Mariana Rodríguez actuó con libertad de expresión y que el hecho de que esté casada no la despoja de su individualidad. “Estamos hablando de una mujer que tiene derecho a manifestarse y tiene la libertad de expresarse”, afirmó.

La integrante de la Comisión de Género del organismo, consideró y reiteró que dado que la actividad de los influencers implica documentar en sus redes sociales las actividades en su vida, la sanción contra Samuel García implicaría un ataque a la libertad de expresión.

Esta tarde, la autoridad electoral afirmó que si el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, no está conforme con las decisiones que se tomen en el Consejo General por el tema de fiscalización, tiene derecho a impugnar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No lo voy a discutir con nadie, el INE no discute con los actores políticos, discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar", subrayó Lorenzo Córdova en entrevista con medios.

Movimiento Ciudadano impugnará resolución

El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que se inconformará ante el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la resolución del INE a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por supuestas aportaciones ilegales de parte de su esposa Mariana Rodríguez.

Política Partido Verde asegura que no pagó a influencers durante elecciones

En un comunicado, MC expresó que no permitirá “que se manche el triunfo legítimo y contundente” de Samuel García en Nuevo León, por lo que este partido impugnará la resolución que acordó este jueves el TEPJF.

Con información de Rafael Ramírez