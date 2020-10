INE: Ningún agresor y deudor de pensión alimenticia podrá aspirar a cargos de elección popular

Los candidatos que participen en el proceso electoral de 2021 deberán de firmar un formato donde, bajo protesta de decir la verdad, juren que no han sido condenados o sancionados por delitos de violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, o por ser deudores alimentarios.

Esta obligación se incluye en los Lineamientos contra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que aprobó el Instituto Nacional Electoral, y que serán obligatorios para los partidos políticos que participen en las elecciones del año entrante.

“El mensaje es de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia que se ejerza en contra de las mujeres y en este caso va a tener como consecuencia que estas personas no puedan ser registrados a las candidaturas de cargos de elección popular”, dijo la consejera Adriana Favela Herrera.

Estos Lineamientos contemplan diversas acciones para que los partidos políticos aseguren la igualdad y garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, destacando la firma de este formato tipo 3de3 para garantizar que ningún candidato tenga antecedentes de violencia de género.

Al respecto la consejera Carla Humphrey indicó que la idea es que los diversos partidos políticos de México den atención a las mujeres víctimas de violencia política, emprendan acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres y la garanticen la distribución paritaria del presupuesto público para campañas y los tiempos de radio y televisión, entre otros. “No es posible un país que condene la violencia política, sin atender el resto de violencias”, dijo

Por su parte, la consejera Dania Paola Ravel Cuevas, a pesar de estar de acuerdo con los lineamientos, consideró que hacen falta aún muchas acciones para erradicar la violencia política contra las mujeres que “se ha convertido en el mayor obstáculo para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales”, consideró.

“Las mujeres, a pesar del principio de paridad de género, todavía no están compitiendo en condiciones de igualdad porque no se reparten los recursos de manera igualitaria, porque no tiene el mismo acceso a radio y televisión y la cobertura no es la misma”, dijo.

Finalmente, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello especificó que para avanzar en estos lineamientos se debe consolidar la fórmula mexicana de impulso a la paridad, prestar especial atención a la renovación de los ayuntamientos y concretar pacto político al que llegaron los diversos partidos en el congreso y que plasmaron la reforma de abril pasado.

