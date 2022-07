INE ordena a 5 gobernadores a no asistir a eventos políticos de Morena

En acato a la sentencia emitida ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizó las sanciones impuestas contra militantes de Morena por su participación en el evento proselitista organizado por el partido en Coahuila en junio pasado.

La Comisión del INE originalmente ordenó a 30 funcionarios públicos de Morena, incluidos el presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente, abstenerse de asistir, organizar y convocar a este tipo de actos por violar el principio de equidad de la contienda al cometer actos anticipados de precampaña y campaña previo a las elecciones de 2023 y 2024.

Sin embargo, el martes la Sala Superior del TEPJF solamente ratificó la sanción contra Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y otros cuatro funcionarios de Morena, entre ellos el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier, y regresó el asunto a la Comisión de Quejas a fin de que retirara o, en su caso, justificara la sanción contra el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard en razón de que ellos no asistieron al acto sancionado.

En la revocación parcial de la sentencia, el Tribunal también pidió que los consejeros del INE razonaran las sentencias contra otros 22 funcionarios militantes de Morena, en las que se les prohíbe asistir, organizar o convocar a eventos proselitistas como los organizados por el partido en Coahuila y el Estado de México.

De esta manera, en sesión de este miércoles los integrantes de la Comisión justificaron e impusieron medidas cautelares contra cinco gobernadores afiliados a Morena, a fin de que cumplan la sanción mencionada hasta que den inicio los procesos electorales.

Los sancionados son Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Manuel Merino, gobernador de Tabasco; María Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo; Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. También se ordenó acatar la medida a la senadora con licencia Citlalli Hernández, a los diputados Mario Rafael Llergo y Andrea Chávez, así como al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Por otro lado, al no poder justificar las medidas cautelares contra Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador por no asistir a dicho evento o no haber sido denunciados ante el INE, los consejeros les retiraron las sanciones, así como a Delfina Gómez, secretaria de Educación; Víctor Manuel Cosío, gobernador de Baja california Sur; Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala; y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

También a los senadores José Narro Céspedes, Higinio Martínez y Lucía Meza; a Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas; al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha; a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.