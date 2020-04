INE ordena a IMSS no repartir carta que hace promoción indebida a AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una medida cautelar en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para detener el envío de una carta con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador a beneficiarios de créditos de pequeñas y medianas empresas.

Esta tarde, en sesión virtual de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto aprobó la adopción de medidas cautelares para que el Instituto Mexicano del Seguro Social suspenda la entrega de cartas a los beneficiarios de los créditos de 25 mil pesos a los micro y pequeños empresarios.

La razón, porque en la entrega de oficios a beneficiarios aparecía el nombre de Andrés Manuel López Obrador, por lo que se consideró una indebida promoción de la imagen presidencial.

Durante la sesión de la Comisión, la consejera Claudia Zavala, consideró que dichas cartas vulneran las reglas de la propaganda gubernamental, ello de cara a los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo.

"Vale la pena que se dicte la medida cautelar en estos términos. No es que no sepamos que se vaya a difundir, es que ya tenemos la evidencia de que se están operando y que se deben de retirar. Que ya no se hagan ese tipo de cartas, que no se distribuyan este tipo de cartas, porque eso sí se considera que vulnera las reglas de comunicación en propaganda gubernamental establecidas en el artículo 134 de la Constitución”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama expuso que la entrega de la carta, "violaba el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos”, explicó el consejero en su cuenta de Twitter.