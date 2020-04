Partidos no pueden donar su presupuesto: INE

El Instituto Nacional Electoral aclaró que los partidos políticos no pueden donar prerrogativas, ni siquiera para atender una crisis sanitaria como la que estamos pasado. Lo que sí pueden hacer es reintegrar dinero a Tesorería de la Federación.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera el llamado a los partidos de devolver el presupuesto público para apoyar al combate al Covid-19, el órgano electoral aclaró que los partidos políticos están obligados a utilizar el financiamiento público para fines que mandata la ley, señaló que el INE no tiene en sus facultades, la posibilidad de realizar alguna donación de recursos públicos o privados.

Política Morena dona la mitad de su financiamiento ante la emergencia sanitaria

Por eso, la ruta es de renunciar una parte o a la totalidad de sus prerrogativas a partir de mayo próximo, ya que los recursos correspondientes al mes de abril ya están depositados en sus cuentas bancarias. “El INE no tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de ‘donación’ de los bienes y recursos públicos o privados de que dispongan de conformidad con las normas que regulan su financiamiento, pues la misma no se encuentra entre sus atribuciones como entidades de interés público e incluso se encuentra prohibida en la normatividad que rige la materia”, dijo la autoridad electoral.

Destacó que la solicitud de renuncia a los recursos debe hacerse del conocimiento Consejo General para que éste determine la procedencia de la solicitud, tal como lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el caso de Morena, quien anunció que donará el 50 por ciento de sus recursos, el INE reiteró que a pesar de que no puede devolver los recursos que ya le fueron entregados, aún puede cumplir el mandato de su órgano nacional de dirección para renunciar al 50 por ciento de sus recursos; sin embargo, es necesario que defina los porcentajes de reducción mensuales que se les descontarán. En ese sentido, el Instituto dejó en claro que esto no los exime de pagar las multas que tengan ni elimina la obligación de llevar a cabo actividades específicas como fuerzas políticas. En su conferencia matinal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el "Quién es quién" de los partidos políticos. A través de una diapositiva, el Ejecutivo señaló que PAN y PRD, "no aceptaron" donar sus prerrogativas, pero por parte del PAN se detalla que tiene la iniciativa de cambiar la ley para comprar y entregar equipo médico.