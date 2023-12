INE perfila multas por 740 millones de pesos a partidos; Morena, el más sancionado

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila aplicar multas por 740 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades detectadas en su gasto durante el ejercicio fiscal 2022.

De acuerdo con los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que son discutidos en este momento en el Consejo General del INE, Morena sería el partido más multado, pues la autoridad electoral pretende aplicarle una sanción de 314 millones 894 mil 257 pesos, sin embargo, la cifra podría modificarse.

El siguiente partido con la multa más alta sería el PAN con 89 millones 754 mil 316 pesos, seguido de Movimiento Ciudadano con 71 millones 857 mil 152 pesos, Partido del Trabajo con 69 millones 978 mil 456 pesos, PRI con 50 millones 150 mil 515 pesos, Partido Verde con 41 millones 195 mil 487 pesos y PRD con 35 millones 290 mil 785 pesos.

De acuerdo con los dictámenes, los gastos sin objeto partidista, egresos no reportados, egresos no comprobados, cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año y no destinar el recurso establecido para actividades específicas son las principales conductas por las que los partidos serían multados.