INE perfila sanciones por 85.5 millones a partidos

El Instituto Nacional Electoral proyecta sancionar con 85.5 millones de pesos a los partidos políticos que participaron en las elecciones del pasado 2 de junio, por irregularidades en sus informes de fiscalización.

De estas sanciones, la mayor va para Morena que acumula 20.3 millones de pesos en multas; le siguen el Partido Revolucionario Institucional con 12.6 millones, el Partido Acción Nacional con 10.6 millones, Partido de la Revolución Democrática con 10.5 millones, Partido Verde con 7.3 millones, Movimiento Ciudadano con 5.1 millones, Partido del Trabajo con 4.5 millones y el resto es de partidos locales, esto de acuerdo al proyecto que la Comisión de Fiscalización que se subirá al Consejo General para su discusión.

“Las tres conductas más sancionadas en los dictámenes fueron los egresos no reportados (21.8 millones); egresos no comprobados por omitir la presentación de documentación soporte (12.3 millones), y aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMA que no fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo (7.2 millones)”, informó.

Destaca que la elección donde hubo más irregularidades fue Baja California, donde se eligió al gobernador, al acumular participantes 28.8 millones.