INE promete a Marea Rosa otorgar pluris conforme a la Constitución

El Instituto Nacional Electoral (INE) prometió a los integrantes de la Marea Rosa que se apegará a la Constitución en el momento de asignar las diputaciones plurinominales.

Este martes, representantes de las organizaciones que conforman la Marea Rosa se reunieron con la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Al salir del encuentro, Amado Avendaño, integrante de la Marea Rosa, dijo que la consejera presidenta les aseguró que no se dejarán presionar.

“La verdad, algunas de las respuestas que nos dieron ante estas preocupaciones, sobre todo a la presión que han ejercido la Secretaría de Gobernación, es que literalmente les tiene sin cuidado las presiones, y que han tenido muchas y de muchos lados, y que su oficio y su trabajo es apegarse a la Constitución”, dijo.

Un día después de la elección, la secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde, presumió en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que Morena y aliados tendrían mayoría calificada para cambiar la Constitución, declaración que fue criticada por organizaciones al advertir que el INE es la única institución facultada para pronunciarse sobre el tema.

En tanto, Fernando Belauzarán, integrante del Frente Cívico, afirmó que a Morena y aliados le corresponden máximo 300 diputados de mayoría relativa y representación proporcional y que otorgarles más legisladores constituiría un fraude a la Constitución que establece la necesidad del pluralismo en el Congreso.

“Si el oficialismo tuvo 54 por ciento de los votos, su máximo que podría tener es el 60 por ciento para que tuviera 300 diputados en su conjunto. Si ellos tienen 300 diputados en conjunto tendrían una sobrerrepresentación de 6 por ciento, cinco y cacho”, dijo.

Belauzarán indicó que los consejeros del INE les expresaron que no han tomado una decisión sobre el reparto de las diputaciones plurinominales y que tomarán en cuenta los argumentos que les han presentado organizaciones como el Observatorio Ciudadano, cuyos integrantes se reunieron la semana pasada con consejeros y también pugnaron por frenar la sobrerrepresentación del bloque oficialista.

“Ellos hablaron que tienen un acuerdo de diciembre pero también dijeron que su posición no está tomada, eso nos dijeron, que están analizando, que están tomando (deliberaciones) porque todos saludaron que haya tomado una notoriedad pública la discusión de la sobrerrepresentación y por lo tanto que van a tomar distintos argumentos, incluso dijeron que iban a considerar los argumentos que nosotros pusimos sobre la mesa”.

“Lo que ellos dicen es que el INE no tiene una decisión tomada pero dijeron que tienen este precedente del acuerdo tomado en diciembre, también lo mencionaron, pero en concreto dijeron que están analizando, muchos dijeron -todavía no he tomado yo mi decisión-”, sostuvo.

Las organizaciones que conforman la Marea Rosa recordaron que el 11 de agosto se concentrarán en la sede nacional del INE para exigir que no se concrete la sobrerrepresentación de Morena y aliados.