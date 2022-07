INE sanciona a partidos políticos con 70.5 mdp por irregularidades en campañas

En sesión extraordinaria de este miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió sanciones por 70.5 millones de pesos hacia los partidos políticos como resultado de diferentes irregularidades detectadas durante las campañas electorales que terminaron en junio pasado.

Las sanciones propuestas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE responden a los comicios locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se renovaron las gubernaturas de los seis estados, además del congreso de Quintana Roo y las presidencias municipales de Durango.

Las multas, aprobadas en lo general de manera unánime no pone en riesgo ninguno de los resultados de las elecciones pasadas, con lo que los triunfos de Morena en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como los de PAN y aliados en Aguascalientes y Durango se mantienen.

Sobre las multas, el consejero Jaime Rivera expuso que el 66 por ciento de las sanciones se concentraron en el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI, los cuales serán acreedores de penalización por 20.8, 16 y 15.5 millones de pesos, respectivamente, principalmente por gastos no reportados de campaña, obstaculización en las labores de fiscalización, ingresos no comprobados y egresos no reportados de representantes de casilla.

En su intervención, el consejero detalló que en las seis entidades, los 226 candidatos registrados hicieron un gasto en conjunto de 624 millones de pesos.