INE se desliga de la Fundación Arturo Rosenblueth por consulta del NAIM

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, rechazó que el organismo haya tenido algún contacto con la Fundación Arturo Rosenblueth para la organización de la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ni tampoco saben qué pasó con los datos personales recabados en la misma.

“Nosotros no tenemos ninguna relación con la Fundación Rosenbluth, no la hemos tenido, no se solicitó ningún apoyo y, por lo tanto, si algún organismo público o privado solicitó información de datos personales eso no lo exime del cumplimiento de la ley de datos personales, de las reglas en esa materia, y la autoridad competente legal, eventualmente, no estoy diciendo que lo sea, es el Inai”, dijo durante conferencia de prensa para presentar los adelantos de la organización de las elecciones del 2 de junio.

En su edición de este jueves, El Sol de México publicó que la Fundación Arturo Rosenblueth se encuentra desaparecida, pues el Inai la busca para notificarle que tiene una queja en su contra por presunta violación a la Ley de Datos Personales por omitir el Aviso de privacidad al momento de recabar los datos de quienes participaron la consulta.

Córdova Vianello explicó que el INE resguarda los datos personales del Padrón Electoral y los proporciona en ejercicios constitucionales como las elecciones o las consultas ciudadanas marcadas en la ley, pero cuando un particular los pide para cualquier otro propósito (como fue el caso de la Fundación), la instancia para la protección de datos es el Inai.

“Todo tiene que ver con datos personales, incluso de la credencial para votar, el INE es responsable solamente de su resguardo para efectos del Padrón Electoral, en eso hemos sido muy celosos, particularmente acucioso, porque nunca en la historia ha habido una vulneración de esos datos personales que le sea atribuirle al INE”.