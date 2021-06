INE termina conteo de actas; Coalición Juntos Haremos Historia gana 121 distritos y Morena, 64

Este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) terminó el escrutinio y cómputo del 100 por ciento de las 163 mil 666 actas a nivel nacional del Proceso electoral de 2021.

De acuerdo a esta actualización, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 121 distritos, seguida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se quedó con 64; en tercer lugar, la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, consiguió 63 distritos; el Partido Acción Nacional (PAN) 33; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 11; Movimiento Ciudadano 7; y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 1.

El Instituto detalló que luego de más de 48 horas de trabajo continuo en los Consejos Distritales y Locales del INE, se contaron los 49 millones 151 mil 320 votos de ciudadanas y ciudadanos que participaron en la jornada electoral.

El número de personas registrado en la lista nominal fue de 93 millones 328 mil 777 ciudadanas y ciudadanos, y el 52.66 por ciento ejerció su derecho al voto.

En casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, se emitieron 48 millones 736 mil 007 votos, mientras que las casillas especiales recibieron 138 mil 033 sufragios de Mayoría Relativa y 277 mil 280 de Representación Proporcional.

Respecto a los votos nulos, hubo un millón 662 mil 323 votos, que representan el 3.4% del total de la votación.

Cabe señalar que un total de 98 mil 383 actas fueron reabiertas y recontados los votos, lo que representa el 60.12% por ciento del total; 32 actas (0.0196%) no fueron recibidas por casillas no instaladas y 261 (0.159%) actas no se recibieron por paquetes electorales que no llegaron a la sede del Consejo Distrital.