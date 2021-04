INE verificará que candidaturas cumplan el formato 3 de 3 contra la violencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará y corroborará la información que las candidatas y candidatos firmen como cierta en el formato 3 de 3 contra la violencia y, en caso, de ser falsa procederá a cancelar su registro.

Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos del organismo, avalaron que el INE pueda acudir ante las autoridades correspondientes para verificar que efectivamente las y los aspirantes a puestos de elección popular no hayan sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y/o como deudores o morosos alimentarios, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda y que no cuenten con registro vigente en algún padrón de esta naturaleza.

El grupo interdisciplinario estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.

Durante abril este grupo realizará requerimientos a las autoridades penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia de las 32 entidades federativas y del Gobierno Federal para solicitar los antecedentes determinados por resolución firme relacionados con delitos de violencia familiar y/o doméstica, cualquier agresión de género y delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Asimismo, requerirá información sobre la calidad de la persona deudora alimentaria determinada por resolución firme en los registros estatales de las entidades federativas y, en su caso, a los tribunales superiores de justicia de cada entidad.

En reunión extraordinaria, la consejera Carla Humphrey destacó que con este proyecto se busca implementar un proceso novedoso que permitirá verificar directamente que se cumpla lo solicitado en favor de la erradicación de la violencia de género.

“Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para allegarnos esta información y garantizar que los formatos que firmen las personas lo hagan con veracidad y también tomar las acciones jurídicas correspondientes, informar al Consejo General y hacer el análisis particular de cada uno de los casos”, sostuvo.

Por su parte, la consejera Dania Ravel Cuevas afirmó que hacer la revisión de lo que las candidatas y candidatos dicen en su declaración 3 de 3 implica un gran trabajo por parte del INE que involucra a muchas áreas.

“Inicialmente habíamos pensado hacer una revisión muestral, pero ahora se piensa hacer una revisión total, me parece que es extraordinario y con eso también aseguramos que no se cometan fraudes, que no haya personas que lleguen ahí incumpliendo lo que estábamos buscando con la 3 de 3”, indicó.