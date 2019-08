Inicia la lluvia de spots por informe de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó, desde ayer su campaña de difusión de mensajes en radio, televisión y redes sociales, con motivo de su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión.

Previo al primero de septiembre, cuando rinda su informe, el presidente López Obrador se jactó de ser un hombre de palabra con respecto a sus promesas de campaña en el ámbito económico, pues dijo “no han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel del gas, de la luz”.

“No ha aumentado la deuda pública, lo que aumentó fue el salario mínimo 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años”, enfatiza en un spot de 30 segundos compartido a través de Twitter.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra”, refrenda en un segundo spot destinado a la austeridad y en el que se dice orgullosos de poder llevar a la práctica la premisa de que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre.

“Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes, ya no me cuidad ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, ya no hay avión presidencial, ya no hay atención medica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario”, expresa en el video de 30 segundos.

“¡Los compromisos se cumplen!”, asevera el mandatario al final de todos sus audiovisuales; al tiempo que destaca la entrega de apoyo “a la gente humilde, a la gente pobre”, al tiempo que remarcó que, en menos de nueve meses, se han sembrado 520 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

También remarcó que se empleado permanentemente a 230 mil trabajadores rurales; “se reforesta, se produce, se cuida la naturaleza, en fin, se siembra vida”, afirma.

Agradeció el apoyo en las urnas en los últimos comicios federales y por el acompañamiento en “en la trasformación pacifica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde”.