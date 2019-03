Iniciativa sobre calificadoras no es de Morena: Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, señaló este jueves que la iniciativa de revocar permiso para calificadoras no es de Morena.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, Polevnsky aseguró que no fue idea de su partido y que hoy hablará con los senadores sobre "esta ocurrencia".

No es propuesta de Morena la iniciativa de revocar el permiso para que las calificadoras dejen de trabajar en México.





Asimismo, dijo que a pesar de estar en un país con de libertades, no entiende como surgió esa idea que no tiene lógica y con la cual no está de acuerdo.

Estamos en un país de libertades pero no sé de donde se les ocurrió una cosa como esa que no tiene lógica. No estoy de acuerdo y no entiendo esta posición.

Señaló también que en este tipo de cuestiones debe haber reservas pues no todos conocen del tema, ni las repercusiones que generan comentarios de este tipo, por lo que dijo sentirse molesta por tal declaración.

No es un tema que conocen ni las repercusiones que pueden generan. Estoy francamente molesta con Salomón Jara.

Cabe recordar, que fue el senador y vocero de esa bancada parlamentaria, Salomón Jara Cruz, quien anunció la presentación de la iniciativa, asegurando que las calificadoras no tenían la autoridad para expresarse así.

No tienen vergüenza estas calificadoras, no tienen autoridad para expresar lo que dicen, le hacen juego al mercado. Ya lo expresamos: todo lo que han hecho, y nosotros descalificamos, porque la economía de nuestro país se está fortaleciendo contrario a lo que han dicho.

Resaltó que la reciente calificación a la baja emitida por Standard and Poor's de la perspectiva de PEMEX e instituciones financieras, pierde credibilidad ante el crecimiento de la confianza del consumidor

La iniciativa establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenga la facultad y la obligación de decretar la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución calificadora, en un supuesto adicional a los dos ya existentes, el cual se activa cuando estas instituciones presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios.