Injustos los reclamos al Poder Judicial por vulneración de autonomía: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificó como injustos los reclamos al Poder Judicial sin pruebas, sobre una supuesta vulneración de la autonomía.

Cuando ustedes tengan un solo caso en el que la Suprema Corte haya sido independiente, entonces me reclaman, mientras por rumores o suposiciones me parece que es profundamente injusto, hacer afirmaciones de una supuesta vulneración a la división de poderes que no existe ni existirá. La Suprema Corte es y seguirá siendo autónoma respondió a la diputada local de Querétaro Elsa Méndez, quien acusó una supuesta violación a la autonomía de la SCJN.

Después del desayuno privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ya destituyeron a cuatro jueces por presuntamente participar en casos de corrupción y están en curso varias investigaciones, como parte del proceso de “limpia” en el Poder Judicial en estos primeros tres meses de trabajo.

Lelo de la Rea rechazó que estos encuentros con López Obrador respondan a una “sumisión” ante el Ejecutivo Federal, sino de un trabajo de colaboración entre los poderes de la Unión.

“No hay ningún elemento que haga pensar que la división de poderes esté en riesgo, la Suprema Corte es y será autónoma e independiente. Una relación cordial y respetuosa con el presidente no implica en lo más mínimo, y él lo dijo, sumisión, es un diálogo respetuoso entre poderes por el bien del Estado mexicano”, sostuvo.

No obstante, dijo que defenderán a los jueces, magistrados y ministros a quienes no se les puedan comprobar la supuesta participación en esos delitos.

“Hemos ya iniciado con destitución de jueces, de magistrados, hemos también ya generado suspensiones en determinados juzgadores, y están en curso investigaciones, pero al mismo tiempo estamos en la lógica de defender a la mayoría de nuestros jueces y juezas federales”, aseveró.

En este sentido, señaló que el presidente López Obrador está consciente de que se tiene que impartir justicia conforme a la ley y el respeto a los derechos humanos, por lo que “no hubo ningún reclamo”, pero sí “una gran comprensión de la labor que están realizando los jueces federales en el país”.

Lelo de la Rea opinó que no necesita de ninguna orden por parte del presidente de la República para combatir la corrupción, porque ha sido un compromiso que es parte de sus políticas de cero tolerancias al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.