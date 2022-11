Insiste AMLO en su plan B para reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la reforma electoral es necesaria y adelantó que, además de la propuesta de Morena, ya tiene una iniciativa “legal” para reformar al Instituto Nacional Electoral, luego que la oposición en la Cámara de Diputados reiteró que no pasará la propuesta del mandatario y su partido para desaparecer al INE.

Los partidos políticos “no quieren aprobar la reforma, ¿qué es lo que no quieren? Que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren?, que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa. ¿Qué es lo que no aceptan? Que los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan de que ya no ganen tanto los funcionarios del INE?, que se ahorre entonces, eso no lo aceptan”, acusó el jefe del Ejecutivo en su conferencia matutina.

Todo eso no lo aceptan, agregó, “entonces como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras generar ahorros para que no sea tan costoso como es organizar las elecciones”.

Recalcó que en esa ley se prohibirá de manera terminante “la compra del voto” y dijo que “esas son las dos cosas que van en la ley”.

Asimismo, acusó que sus opositores ya engañaron a muchas personas de que quiere destruir al INE.