Insiste AMLO que carta fue filtrada a España o robada de SRE

El presidente Andrés Manuel Obrador rechazó que en su gobierno hayan filtrado la carta por la que solicitó que la corona española se disculpe por los agravios de la Conquista, y tampoco descarta que haya sido el gobierno español, quien haya incurrido en esa falta.

No sé exactamente si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores reclamó López Obrador durante la conferencia mañanera.

Comentó que el gobierno español se adelantó a realizar conjeturas sobre el tema, pero realizarán una investigación para que se confirme que por parte de México se mantuvo en reserva el documento para no herir sensibilidades.

Si se equivocaron, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen, mucho cuidado, no quiero testerear a nadie porque hay mucha sensibilidad a flor de piel, pero el gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que había enviado al rey y el contenido que es la carta.

Sin embargo, consideró que fue muy buena la polémica porque destaparon ideologías xenófobas y clasicistas ocultas.

A la vez que, dijo, la política y el poder van acompañados de la humildad, porque no se puede gobernar con mentalidades colonizadoras en esa época.

"Fue muy bueno porque sacó lo que estaba ahí oculto en casos extremos, hasta el racismo, el clasicismo y también podemos decir la xenofobia, o sea de un lado y de otro pero es un asunto que existe y que no se puede ocultar [...] La política y el poder es humildad. No es arrogancia, no es mentalidad colonizadora", señaló.

Además, opinó que el Papa Francisco no hizo tanto escándalo, porque ellos ya se han disculpado con otros pueblos como a Bolivia por esta misma situación.

