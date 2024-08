Insiste AMLO que intento de detención de Javier Corral es una venganza política

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el intento de detención del exgobernador Javier Corral es una venganza política de la actual mandataria de Chihuahua, Maru Campos.

“Bueno, son cosas que tienen que ver con venganzas políticas. Ayer, cuando me preguntaron, a lo mejor estaban esperando una respuesta jurídica, pero eso corresponde a los abogados”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

El miércoles por la noche, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Corral en un restaurante de la Ciudad de México, pero el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, lo impidió con el argumento de que no habían realzado los trámites correspondientes.

Ayer, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua declaró prófugo de la justicia a Corral Jurado.

Lopez Obrador dijo que la orden de detención de Corral no es por desvíos de recursos en su estado cuando fue mandatario estatal, sino una vendetta de la gobernadora Campos, porque ella es afín, al predecesor de Corral en la gubernatura, el priista César Duarte Jáquez, quien fue encarcelado también por desvíos en Chihuahua para campañas del PRI.

Yo les puedo decir que políticamente hay una diferencia entre la gobernadora (Maru Campos) y el ex gobernador (Javier Corral) que se origina porque el ex gobernador Corral es el promotor de la denuncia contra el ex gobernador (César) Duarte, la acusación de corrupción aseveró López Obrador.

El presidente aprovechó el tema para asegurar que los medios de comunicación no contextualizan el caso y están en contra de Javier Corral.

“Hay todo un expediente, nada más que los medios de información, la radio y la televisión, no contextualizan, no dan los antecedentes. Ciro Gómez Leiva no habla, como está en contra de Corral, está a favor del ex gobernador Duarte, a favor de Manlio (Fabio Beltrones), hablando en plata”, aseguró