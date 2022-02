Insiste López Obrador en sus tres reformas constitucionales

QUERÉTARO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al inicio del actual gobierno federal se pensó en crear una nueva constitución del país, sin embargo optaron por reformar la Constitución de 1917. Pero ahora busca sólo tres reformas: la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral.

“Lo pensamos porque todas las reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo y ni hacer valer nuestra soberanía”, dijo durante la ceremonia para conmemorar el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

El mandatario recalcó que aún falta que pase la reforma eléctrica, la reforma electoral y la consolidación del marco legal de la Guardia Nacional para que dependa de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que destacó que ya pasaron las reformas para garantizar los programas sociales, la revocación de mandato y evitar la condonación de impuestos para las grandes compañías.

“Se está buscando convencer, persuadir de la necesidad de que se reforme la Constitución para fortalecer la industria eléctrica nacional, porque evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios”, comentó sobre su propuesta eléctrica que se debate en el Congreso federal.

Sobre la reforma a la Guardia Nacional, López Obrador dijo que la Guardia Nacional debe pertenecer a la Sedena porque es una institución profesional y con disciplina, la cual ha servido con lealtad al país.

“Y tengo la preocupación de que, si no dejamos esta institución consolidada y queda suelta, como quedó en su tiempo la Policía Federal Preventiva, se puede echar a perder”, enfatizó.

La tercera reforma que impulsará en lo que resta de su sexenio es la electoral, esto bajo el argumento de que se acaben los fraudes electorales.

“La otra propuesta, la otra iniciativa, que es también para debatirse, es una reforma electoral para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales, ya que se termine con eso, todo un periodo vergonzoso que se padeció en nuestro país”, comentó el Presidente.

En el evento estuvo presente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien sobre esta última reforma dijo que si es para mejorar la institución es bienvenida. “Cambios hay, son menores y si sirven para mejorar la institución, bienvenidos, si sirven para mermar su autonomía e independencia ojalá no prosperen”, comentó a la salida de la ceremonia.

Entrevistado al término del evento sobre el ejercicio de revocación de mandato, el funcionario mencionó que para el INE este no concluirá el 10 de abril, puesto que el organismo se quedará con un boquete presupuestal de cerca de 400 millones de pesos que se tendrá que subsanar a través de ahorros que, advirtió, no serán devueltos a la tesorería.

“Tenemos comprometidos cerca de 400 millones de pesos que hoy no tenemos, son economías que se tendrán que generar para subsanar la revocación de mandato. Si a finales del año no hemos logrado juntar ese dinero, el INE va a entrar a una situación inédita, es decir, una situación que no tiene los recursos para poder cerrar el año”, indicó.

Córdova Vianello refirió que si la Secretaría de Hacienda le entrega recursos al INE para continuar con la organización del ejercicio, estos no podrán recibirse dado que existen plazos que se deben cumplir, como ocurre con la firma de contratos de quienes fungirán como capacitadores asistentes electorales que ya se están realizando.

Recordó que, de acuerdo con la Corte, en caso de registrarse el boquete presupuestal, ninguna autoridad podrá fincar responsabilidades administrativas ni penales a los consejeros electorales y destacó que la única autoridad que trabajó para hacer posible la realización de la consulta fue el INE, pese a la reducción de recursos.

Lorenzo Córdova recordó que se imprimirán 92 millones de boletas y se instalarán 300 casillas especiales. Con información de Karen Munguía