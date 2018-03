"Insultos sí calientan", AMLO pide a Meade y Anaya que lo respeten

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), pidió respeto a sus oponentes, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, quienes lo agreden con insultos “machistas” y eso “sí calienta”, sin embargo, no va a caer en provocaciones ni asistirá a debates organizados por medios de comunicación antes del inicio de las campañas.

“Yo ya decidí que no me voy a confrontar, a la gente no le gustan los pleitos, ellos son muy peleoneros, hasta me llama la atención, no sé qué les está pasando. De verás, se llevan fuerte, yo nada más les pido que me respeten. Eso que me faltan pantalones y todo, como dicen los jóvenes, eso sí calienta”, demandó López Obrador.

El político tabasqueño dijo que los precandidatos se “llevan muy pesado” y sería mejor que debatan entre ellos si tienen tantas ganas de hacerlo, o mejor aún, deberían declarar en el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, para que de una vez, resuelvan las acusaciones que se han propinado constantemente por actos de corrupción.

“Que debatan entre ellos, que debata Meade con Anaya, para ver todo lo que tienen ahí pendiente, que ya dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen, que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos, que vayan también al Ministerio Público. Ahí sí, no a debatir, sino a declarar”, sugirió el presidenciable.

López Obrador insistió en que seguirá las recomendaciones de sus asesores sobre serenarse y atender las necesidades de los ciudadanos.

En otros temas, respaldó las decisiones que tome el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, para atacar la inseguridad y narcomenudeo del que ha sido protagonista a últimas fechas.

El abanderado de “Juntos Haremos Historia” está dispuesto a colaborar con la Máxima Casa de Estudios, para que juntos creen una estrategia de atención a estas problemáticas, la cual sería aplicable, si gana las elecciones del 2018.

Referente a los roces entre México y Estados Unidos, consideró que el presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho lo suficiente para defender nuestros intereses, no obstante, el negarse a pagar el muro es un gran avance.

También pidió que se hagan públicas las conversaciones entre Peña Nieto y el primer mandatario estadounidense, Donald Trump, pues la Unión Americana ya lo hizo y es justo que los mexicanos nos enteremos de cómo va esta situación, que a juicio de López Obrador, es bastante “ríspida”.