Integrantes de Futuro 21 condiciona permanencia en PRD

Integrantes de Futuro 21 condicionaron su permanencia en el partido de la Revolución Democrática (PRD) a que ese instituto político cambie de siglas y colores; de lo contrario buscarán otras alternativas, entre ellas incorporarse a los nuevos partidos o una candidatura ciudadana.

"No me veo incorporándome al PRD si ese instituto político elige el camino de seguir con la misma plataforma, ideología y nombre. Además de tratar de pretender volver a convencer a la ciudadanía de que, con su visión y su historia, ofrece una alternativa mejor que los otros partidos, yo no iré por esa ruta porque no le creo", afirmó Ricardo Pascoe Pierce, integrante de Futuro 21, conformada por el PRD y políticos con origen en otros partidos como PRI, Panal y PAN, además de organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y científicos.

En entrevista con el Sol de México, consideró que hay una crisis en todos los partidos políticos incluido Morena, que actualmente ocupa la Presidencia de la República, por lo que la alternativa es el cambio de ruta.

En ese mismo sentido, se pronunció el excandidato presidencial por el Partido Nueva Alianza (Panal), hoy extinto, Gabriel Quadri quien señaló que la esencia de Futuro 21 es el cambio de nombre, de emblema, de documentos básicos y el cambio de dirigencia del PRD, dónde el candidato debe ser externo.

"Lo que deseamos es construir un bloque gobernante en México de un centro liberal, de inspiración liberal y socialdemócrata, capaz de conjuntar una diversidad de opiniones sobre la base de la defensa de las grandes causas que creemos que hoy deben mover al pueblo de México", explicó Ricardo Pierce, también exembajador de México en Cuba.

En los próximos meses, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) deberá decidir si se queda con el viejo modelo o elije uno nuevo que fusione a integrantes de otros partidos políticos, así como de la comunidad científica, académica y periodística, para convertirse en contrapeso de Morena.

"El PRD se encuentra en una encrucijada histórica a su realidad. Hasta ahora mi percepción es que el Sol Azteca debe cambiar, ya que puede perder su registro.

Ya lo ha perdido en 10 estados del país y la única entidad que gobierna, Michoacán, ocupa el cuarto lugar. El PRD cuenta con una encrucijada existencial una encrucijada de dónde debe cambiar", destacó Pascoe Pierce.

Como parte de la estrategia de cambio, en los primeros días de noviembre, el PRD lanzó dos encuestas cuyo objetivo es conocer la opinión de su militancia, de la ciudadanía y la de sus dirigentes nacionales y locales. Los resultados de ésta, serán sometidos a votación en el Congreso Fundacional a efectuarse en mayo o junio del 2020.

Al respecto, el integrante de la comisión de diálogo del PRD, Jesús Ortega Martínez informó que dichos resultados, los cuales se darán a conocer en febrero del próximo año, determinarán el cambio de siglas del partido como parte de su refundación. Explicó que los sondeos se realizan en todo el país en una muestra amplia - mil 500- y 23 mil en redes sociales.

"En el Congreso Fundacional se va a discutir la gran alianza que intentamos en Futuro 21 y creo que hay que ser muy prudentes en este asunto porque queda muy poco tiempo para las elecciones del 2020 y 202. Habrá que ver qué es lo más útil para el partido y no lo que se quiere", destacó el también expresidente del PRD.

Por su parte, la integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE ) del PRD, Estephany Santiago Fernández, consideró que el partido debe de evolucionar en una alternativa democrática, progresista y constructiva que esté con la ciudadanía y a la altura de los retos que hoy tiene nuestro país.

Agregó que a diferencia de otros partidos políticos “nosotros estamos conscientes de que debemos evolucionar, pero será de la mano de la militancia y acompañados de una herramienta que abone a encaminar los nuevos retos dentro y fuera de nuestro partido".

Jesús Ortega Martínez coincidió en que las encuestas les permitirán contar con todas las herramientas y tomar la mejor decisión para su partido, "no serán ocurrencias sino lo más útil y lo que más le conviene al PRD", reiteró.

Informó que los integrantes de Futuro 21 también se han incorporado a los estudios y en la misma fecha que concluya el PRD sus encuestas los externos también habrán de presentar sus resultados.

Tanto, Ricardo Pierce como Gabriel Quadri reconocieron que hay resistencias de parte del PRD por lo que "hay que convencerlos y hacerles ver que transitan por un mismo estado. No perjudicaría sus liderazgos ni sus actividades y que el cambio no va en contra de nadie. Hay que convencerlos y jalar por ellos".

Sin embargo, Ángel Ávila Romero, también integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), informó que el tema es pragmático y que en un año no se puede promocionar una marca.