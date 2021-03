Intensamente | Cuauhtémoc Cárdenas se pasa al otro bando

Luego de participar en incontables contiendas buscando votos para algún puesto de elección popular, Cuauhtémoc Cárdenas está trabajando del otro lado, el de la ciudadanía.

Ahora como parte de un movimiento llamado Nosotrxs, el político mexicano se suma a la iniciativa #LaCampañaQueFalta, que correrá a la par de los comicios electorales de este 2021.

Esta campaña, aclara Cárdenas, no va en busca de votos. Es más bien un llamado de atención en varios sentidos:

“Como organización, no estaremos apoyando a ninguna candidatura ni a ningún partido, y menos todavía oponiéndonos a ninguna candidatura ni a ningún partido… Estamos planteando la necesidad de que partidos y candidatos hagan propuestas, no nada más que digan: ‘yo soy el bueno y los demás son los malos’... Que nos digan qué problemas buscan atender y cómo. Cómo pretenden reactivar la economía, mejorar la atención que se está dando a la pandemia”, enfatiza.

Cárdenas dice que Nosotrxs quiere que los partidos y sus candidatos se comprometan con los electores, porque asegura que, aunque no han iniciado formalmente las campañas, ya se ve y se escucha mucha propaganda en la que destacan las descalificaciones, pero no las propuestas.

Han dicho que un denominador común en los partidos es que han abandonado las ideologías. ¿Entonces nadie se salva?

Estamos viendo coaliciones electorales de partidos que habían tenido posiciones francamente antagónicas, entonces pues no sabemos cuál de todas esas posiciones pueda prevalecer si es que se ganan.

¿Qué siente al ver a un partido que usted fundó (PRD) aliarse con uno opuesto en ideología (PAN)?

Yo estoy fuera de la vida de los partidos… En este caso, no opino sobre eso.

Pero el llamado de Nosotrxs no va dirigido solo a los que quieren gobernar, sino también a los que ya gobiernan:

“Lo que nos interesa es divulgar aquellos problemas que deben ser atendidos. Por ejemplo, hay mucha gente que ha perdido su empleo; estamos proponiendo que se pueda establecer un ingreso vital mínimo, un ingreso de subsistencia, temporal”.

Asegura que se deben tomen medidas para que no se pierdan más empleos, luego de que el Seguro Social reportara a principios de año, que se han perdido más de un millón 700 mil empleos formales y cerca de 10 millones de informales.

Han dicho que intervendrán con fuerza en estas elecciones. ¿Cómo le harán para hacerse escuchar?

Aprovechando los medios a los que podamos tener acceso, las redes que hemos desarrollado y las invitaciones para reunirnos con grupos en distintas partes del país, sobre todo a través de los medios digitales, por esta condición de crisis sanitaria, pero eso nos permitirá divulgar las ideas y las propuestas.

¿Es verdad que la campaña no terminará el día de las elecciones, sino que se extenderá a todo el año?

A todo a todo el año, si no es que a una cuestión permanente, porque si un problema no se resuelve, pues tendremos que empujar y seguir empujando para que se resuelva. Esto será una tarea permanente que nos hemos echado encima los que participamos en Nosotrxs.

Paz, trabajo digno, ingreso básico, protección a la salud… todas sus exigencias son en realidad derechos fundamentales, que uno pensaría que ya no deberían reclamarse a estas alturas.

Así es, por eso estamos participando en esta campaña, principalmente con ideas, propuestas y llamados a la toma de consciencia de quienes efectivamente puedan tener acceso a la toma de decisiones.

Polarización: parte del problema

Nosotrxs también ha señalado que uno de los aspectos en los que ha fallado la sociedad mexicana es la polarización, un fenómenos que puede llevar a elevar las irritaciones e incluso a situaciones que puedan descontrolarse o representar problemas mayores, por lo que llaman a que se abra el diálogo cuando haya posiciones opuestas, siendo este la forma más civilizada de resolver diferencias en una democracia.

Aparte de la polarización, ¿qué más hemos hecho mal como sociedad?

Yo creo que ha faltado diálogo entre los que tienen posiciones distintas. Ojalá que la campaña dé oportunidad a que haya ese diálogo y ese debate sobre distintas posiciones en torno a problemas específicos… Me parece que esto puede ser importante, si como digo, se toma a consciencia la importancia del diálogo en una democracia.

¿Si alguien quiere unirse a este movimiento pueden hacerlo?

Sí, hay una página de Nosotrxs ahora en internet; ahí están las indicaciones y la forma en que pueden acercarse al grupo y participar en sus actividades.

Actualmente hay muchos jóvenes emprendiendo diferentes luchas y empujando distintas causas sociales.

Sí, y son muy importantes. Qué bueno que hay inquietud en los jóvenes y en los no tan jóvenes también. Me parece que es muy importante que haya una participación cada vez más intensa en la vida pública del país, creo que esa es una condición muy favorable para el ejercicio democrático.

Aunque muchos de esos jóvenes no quieren tener nada que ver con los partidos.

Bueno, esas son decisiones personales. La actividad pública no se hace solo a través de los partidos, se hace a través de acciones individuales, a través de grupos culturales, en fin… A través de las muchas trincheras que se tienen para escribir, hablar, contactar a otras gentes.

¿Cómo ve a esta administración de la llamada 4T?

Bueno, hay asuntos en los que estamos totalmente de acuerdo, como darle prioridad a los más desfavorecidos, pero me parece que ha faltado reactivar la economía, y como decía, pensar en un ingreso vital para quienes han perdido el empleo, etcétera… Tenemos muchas coincidencias y seguramente también diferencias.

Ingeniero, usted ha dado la batalla en diferentes contiendas en las que otro candidato terminó siendo el ganador… ¿Ha valido la pena?

Creo que todo esfuerzo en favor de la democracia y del progreso vale la pena, independiente de cuáles sean las circunstancias de un momento a otro… Pero me parece que todo esfuerzo positivo es importante ante cualquier actividad en la vida.

¿Sigue en contacto con Andrés Manuel?

Pues no lo molesto… Mantenemos amistad, pero no lo molesto, porque no tengo asuntos que tratar en su calidad de Presidente. Pero seguimos siendo amigos, desde luego.

¿En el proceso electoral que viene, su hijo Lázaro irá por algún cargo?

Hasta donde yo me doy cuenta no… No he escuchado en las reuniones familiares que tenga inquietud por buscar ningún cargo electoral, ni por llevar a cabo algún cambio de la situación que tiene actualmente.

¿Y usted, ya no lo hará?

¿Yo, postularme? No… ¡pues yo estoy justamente en la otra campaña (risas).

Además del ingeniero Cárdenas, Nosotrxs está formado por otros representantes, como Mauricio Merino, Andrea Santiago, Yessica Corral y Andrea Horcasitas, quienes acompañados de más de 300 representantes y formadores estatales del movimiento en todo el país sumarán esfuerzos para llevar esta campaña tan lejos como sea posible.

Las siete acciones que Nosotrxs impulsará como parte de su movimiento:





Continuar los programas de pedagogía política y de formación en todo el país para impulsar colectivos y liderazgos locales

Impulsar una cultura de paz para combatir todos los tipos de violencia, con la creación de una plataforma para denunciar cualquier tipo de violencia o discurso de odio

Reforzar la exigencia para reconocer los derechos laborales de todas las personas, empezando con trabajadores de plataformas digitales y trabajadoras del hogar

Sumar más voces para exigir que se establezca un Ingreso Vital de Emergencia para pierdan su ingreso como consecuencia de la pandemia o de cualquier otro suceso extraordinario

Pugnar por que todas las personas tengan acceso a un sistema de salud universal

Exigir que el cuidado de niños, adolescentes, personas mayores, enfermas y con discapacidad no solo recaiga en las mujeres

Convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil a que compartan los propósitos de la campaña, para actuar colectivamente

