Intensamente | Se nos ve seres privilegiados... y lo somos: Dulce María Sauri

"Aquí, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados se halla hoy la representación de la pluralidad del país. En ocasiones no muy cómoda. !Qué duda cabe! Sin embargo, Con todas sus contradicciones, así -viva, plena- aquí está. Pluralidad que antaño no se notó. Quizá la fuerza del PRI la encapsuló. Hoy existen más partidos. Distintos. Muy variado su interior. Diferente su discurso. Plurales, pues".

Y la política-historiadora "orgullosamente priista" Dulce María Sauri Riancho se pone a recordar. Jirones de instantes. Perfiles empolvados. Lecciones imborrables. Debates profundos. Fronteras definitivas.

"Llegué aquí en 1982. Era, fue la LII Legislatura. La primera del Presidente Miguel de la Madrid. Entonces ocurrieron discusiones y confrontaciones profundas e inteligentes. Ahí estaba -en su oposición Rolando Cordera con su saber de temas económicos. Yo aprendía. No perdía sílaba de lo que de Ciencia Política prodigaba Arnaldo Córdova. Y me atraía el discurso sobre seguridad de Don Bernardo Bátiz. Éramos adversarios. Combatían con toda energía al por entonces arrasador PRI. De aquel tiempo obtuve mis primeros recios aprendizajes. Tanto, que no los olvido. Estos son:

"Lo que se dice en la Tribuna de San Lázaro trasciende al tiempo. Y, desde luego a la coyuntura política. Y el segundo, que " a fin de cuentas, lo que cuentan son los votos".

"Es así. Así era. Tras aquellos emocionantes debates -ilustrativos, didácticos- la votación determinaba. Inapelable. Muchos años después -se cumplen este, 40 del estreno del Primer San Lázaro con un enorme salón de sesiones y sólo 400 legisladores que se incendió en mayo de 1989- el recuerdo, el ejemplo de aquellos personajes me saca de atolladeros."

"¿Aprecia, valora la sociedad a sus Diputados?

Don Ricardo Barraza -Coordinador de Comunicación Social de esta LXIV Legislatura- consiguió con amistosa diligencia el encuentro con la prestigiada política yucateca. La señora Sauri Riancho resplandece en su rigurosa -elegante- sencillez. Saluda de "a codazo" muerta de risa.

Foto: Laura Lovera

"Si nos atenemos a las encuestas. que publican medios de comunicación sobre instituciones y representantes, me parece que el índice de confianza de los ciudadanos hacia Diputados y Diputadas es muy bajo. Estaríamos entre los últimos. lugares. en la confianza ciudadana Yo creo que eso se debe a que nosotros no hemos sabido comunicar a la sociedad la relevancia que tiene la elaboración de leyes en la vida cotidiana.

"Se nos ve seres privilegiados. Por múltiples razones. Y a decir verdad lo somos. Recibimos el privilegio de su voto. Los 500 Diputados así llegamos aquí. Hoy esta Legislatura se esfuerza por evitar el disfrute de privilegios indebidos. Se crearon controles. Se transparenta el destino de recursos -dineros- públicos. Se vive la idea de que antes de 2018 todo era opaco, malo en San Lázaro. Aprecio que es creciente el empoderamiento del Poder Legislativo. Proceso que se inicia en 1997 cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Tres veces Diputada Federal Senadora, dos gobernadora interina -"complete los 3 años que dejó pendiente la licencia de Víctor Manzanilla"- Dulce María Sauri Riancho se ubica:

"Cuando me preguntan qué aprendo, qué me deja la experiencia de hacer leyes, yo establezco que tengo el privilegio de ser una activa participante en la transformación del Poder Legislativo de México en esta etapa del proceso democrático de mi país. En mi primera diputación aquí éramos 400 Diputados. La LII Legislatura vivía efectos de la Reforma Política de Don Jesús Reyes Heroles.

"Me convertí en Senadora en 1988. Fui de las 3 mujeres electas por 6 años. Con Idolina Moguel Con Margarita Ortega Villa. ¿La recuerda? Margarita Ortega Villa, Senadora por Baja California. Primera persona política que postuló el PRI y perdió la elección. Esa derrota la entristeció, la avergonzó. Jamás superó esa derrota. Su fracaso la hundió en la melancolía. Jamás volvió al Senado. Inútil la fina manera de nuestro líder el Senador Emilio González. Estéril el esfuerzo del Senador Humberto Lugo Gil. María Esther Sherman, Laura Alicia Galindo y yo le insistíamos: "Regresa al Senado, Margarita. Tu encargo dura ahí seis años. Apenas estamos en 1989. Ven, vuelve". No nos atendió. Aquel tropiezo era serio pero no insuperable. Margarita Ortega Villa no pudo superar ese naufragio y poco después se le declaró un cáncer que la mató. Yo sostengo que ese fue un cáncer que tuvo como embrión aquella pena, esa tristeza"

"Otro día le contaré más sobre aquellos días...

"¿Se legisla sobre lo que México en verdad necesita? ¿Se perfeccionan leyes para el progreso de los mexicanos?

"Las leyes que aquí generamos corresponden a una correlación de fuerzas políticas. No hay Leyes buenas. Tampoco Leyes Malas. En tales términos.No se les puede juzgar así. No admiten ese rasero.Más justo si son leyes que sirven al pueblo a la sociedad o si por el contrario son leyes o reformas que inhiben el desarrollo politico, económico. Social io cultural Unico rasero. Ayudan o inhiben. Ojalá se les sopese así.

"Ahora bien. Un marco legislativo corresponde también a un Pacto Social El más importante -relevante- es nuestra Constitución de 1917. Ahí se refleja el Acuerdo Básico Fundamental que esta sociedad se da. Con reformas y leyes que indican su evolución. Se dan reformas necesarias y otras de de coyuntura política que en ocasiones resultan muy costosas.

"A mi me preocupa -y mucho- observar que en esta LXIV Legislatura se han hecho cambios y modificaciones a un cuarenta -40 - por ciento de sus 136 Artículos. Algunos sufrieron hasta 7 -siete- reformas en estos tres años. Me parece que es necesario cuidar nuestra Constitución. Mantener viva su esencia. Data ya hace más de cien años.

"Yo no puedo juzgar esos cambios. No puedo tomar el papel del Constituyente Permanente en proceso tan complejo y dilatado. Pero sí manifiesto mi preocupación."

"¿Qué efecto tiene?

"Complejiza a la Constitución. Da la impresión de que queremos que todo, absolutamente todo esté en la Constitución. Situación que se agudizó desde que ningún partido político logró mayoría en el Poder Legislativo.

Foto: Laura Lovera

"Desde 2018 cuando el partido en el poder tiene también la Presidencia de la República, se intensificó ese fenómeno. Artículos muy reformados, el Tercero y el Cuarto. Y más, mucho más el Cuarto. Relativo a muchos derechos. Reformas tras reformas. Queda pendiente otra relativa a la edad de jubilados. Ya estaba. Y diputados de la mayoría lo reformó. Actitudes políticas obligan a nuevas reformas a ese Artículo Cuarto. Debatimos mucho para que no se incluyera -fijara- límite de edad. Perdimos. Ahora urge volver a lo de antes. Ocurrirá otra Reforma Constitucional al Artículo Cuarto. Para que el Presidente López Obrador cumpla compromiso. Con toda seguridad la próxima legislatura la realizará. Dijimo con el clásico: "¿Pero qué necesidad?"

Laura Lovera e Iván Volovsek establecen "sana distancia" en derredor de la mesa donde ocurre la entrevista. Fotografía y video. Ambos guiñán -achican- un ojo para fijar el objetivo: La Diputada Dulce María Sauri Riancho.

"Atrae a los jóvenes la idea, la aspiración de vivir una carrera política y un día llegar a este Palacio Legislativo de San Lázaro?"

"Pienso que la Función Pública si atrae, tiene proyección entre la juventud. Vea los procesos internos de los partidos. Campañas en marcha. Cientos de candidatos; miles. Producto de cientos o miles de personas que se imaginaron candidatos. Veo creciente interés en la cosa pública".

Está en guardia; alerta. Así permanece durante horas de escasa luz diurna. Tensión: atención. Disciplina, organización. Exhibición del largo aprendizaje. Libre de filias y fobias. Ausentes sus convicciones políticas. Así es Presidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.

"Es muy necesaria, acaso la ciudadanía reclamó la creación -elaboración, confección - de una Ley que proteja a los animales domésticos. A los que ahora llaman "mascotas". Urgía?".

"Quiero dejar bien claro en esta entrevista que no se presenta, no se lleva al pleno de la Cámara de Diputados ningún asunto trivial, banal, vano. Nunca ocurre tal. Se pone en conocimiento de legisladores aquello que los dictámenes -fruto de estudio y análisis. Quizás alguna vez pudiera presentarse alguno que pudiera suponerse innecesario. Pero trivial, no,

"Ahora bien. Hoy en día jóvenes, adolescentes y niños experimentan gran interés y cuidado por los animales. Miman a sus perros o gatos. Características de esta época. Expresión de su cultura, información, consecuencia de su concepción del mundo. De su ambiente.

"Y existen buenos, poderosos motivos para que tal iniciativa provocara interesante discusión. Cuestión de fondo. De profundo interés. Uno puede concluir que el mal trato a un animal de compañía bien puede ser el prólogo de expresiones de violencia familiar de graves consecuencias.

"Imagine usted -plantea la muy inteligente diputada federal Dulce María Sauri Riancho- que el padre de familia, el señor de la casa, el esposo tuvo una jornada dura, amarga, de fracaso en la oficina. En su negocio. En sus tratos. Fracaso que le altera el humor. Lo pone -como se dice- "de malas".

"Y llega a su casa a la hora de la comida con la bilis derramada y mal contenida ira. Su fracaso lo exalta. Y si al abrir la puerta el perrito sale a recibirlo con ladridos y cabriolas y el hombre pierde la cabeza y en lugar de no hacer caso al animalito y seguir camino a la sala para darse un descanso, en lugar de eso da un puntapié -una patada- , grita un insulto al animal y libera su tensión y estalla su cólera, estamos ya en el umbral de que agreda a su esposa, insulte a sus hijos, destruya un objeto, o varios. Desde dar portazos y voces de injuria hasta una severa pérdida de conciencia.

"Esta iniciativa -actualizó la Presidenta de la Mesa Directiva- provocó un dilatado y rico e interesante debate. Lo seguí con enorme interés. Se recordó que en su día Gandhi estableció que "se conoce la calidad de los habitantes de un país, por el trato que da a sus animales". Y esa ley conoció unánime aprobación".

Foto: Laura Lovera

Dedica amables, agradecidos pensamientos a la señorita María Elena Sánchez Algarín. "Ella me recibió cuando llegué aquí la primera vez. Algo desconcertada; desorientada. Viéndolo bien hoy me siento así. Hay diferencia. Vine la primera vez como parte de la mayoría. Hoy formo parte de los cien que hacen la oposición",

Mujer al lado del Presidente de la Mesa Directiva, María Elena preparaba -hacía- el "guión" de la sesión. Línea por línea. Introducción. Réplica. Apego al reglamento interior. Guía de infinidad de legisladores. "Se jubiló hace unos pocos años", contó Dulce María Sauri Riancho,

"Lo único que le pidió como regalo al Congreso fue un automóvil muy modesto", refirió hace algún tiempo el Diputado Porfirio Muñoz Ledo.

"Ocupo mi lugar en la Mesa Directiva con la convicción de la pluralidad. Es mi hilo conductor. Desde luego que experimento emoción. Ahora mismo, mientras narro experimento tal sensación. Esa conciencia me permite conducir el debate. Que fluya. Y debo estar preparada para cualquier sorpresa.

"Imposible -analiza- observar si la política es fea o es bonita. Aquí se procura conciliar realidad. Tal es el límite del trabajo legislativo; la realidad. Somos traídos aquí por la fuerza de los votos y todos tenemos la convicción de que nuestro papel es conseguir que las personas que el país esté mejor. A ello nos abocamos.

"Mi formación como Socióloga ocurrió en la Universidad Iberoamericana. Y lo que son las cosas : " A la vejez...viruelas". Decidí estudiar. Dediqué 6 años a mi aspiración de convertirme en Doctora en Historia. En Mérida existe el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social. Uno de los 28 Centros de Investigación Conacyt. Exigente disciplina. Del 2010 al 2016. No se crea que es de repaso de fin de semana. !Qué va!

"Conseguí mi grado académico. Me otorgaron una grata responsabilidad. Que acepté gustosa. Y abandoné apenas quince días después.

"Imposible la reconversión de una mujer de intensa vida política que deriva hacia la academia. Mis propios compañeros se opusieron.. Utilizaron todos los argumentos. Que mi edad era impedimento. En ese entonces andaba yo en los 65. Luego argumentaron que no tenía publicaciones en revistas de prestigio. Y tampoco libros. Y la tercera razón fue irreductible: "Había pertenecido y hasta encabezado al PRI. Había sido Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y entonces sin más declaré: "Sí. yo soy del PRI". Y les entregué mi renuncia. Alcance mi rango académico con una tesis sobre el abandono del estado de la actividad henequenera.

"¿Extrañará su tiempo de legisladora, Doctora Sauri Riancho?

"No. Cuando concluyo una tarea cierro la puerta y olvido"

·La nostalgia es una debilidad que yo no me puedo permitir. "

Y dijo adiós. Su lugar en el centro de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en San Lázaro la esperaba.

