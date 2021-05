Interpreta AMLO al revés decisión de la Corte en caso de Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que corresponde la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"No sabían yo de la resolución de la Suprema Corte, si ya resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede, la solicitud de amparo del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar”, afirmó.

Justicia Corte desecha controversia contra desafuero del gobernador de Tamaulipas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero García Cabeza de Vaca.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del mandatario tamaulipeco para que responda por un presunto fraude fiscal de 6 millones 500 mil pesos.

Ese mismo día, el Congreso de Tamaulipas, declaró que no procedía la homologación de la declaración de procedencia y se reconoció a García Cabeza de Vaca su calidad de gobernador, por lo que debía seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclaró que con la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al desechar la Controversia Constitucional del Poder Legislativo de Tamaulipas, prevalece la determinación del congreso tamaulipeco; es decir, García conserva su fuero.

Sin embargo, López Obrador interpretó la decisión de loa SCJN en sentido inverso.

"No tiene fuero García Cabeza de Vaca, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia”, argumentó.

El presidente respaldó el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, la cual recalcó, es independiente.

"Puede ser que se tarde el proceso en algunas investigaciones o puede que se llegue tarde pero va a llegar la justicia, porque no hay impunidad", aseveró.