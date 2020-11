Inversión está en su peor nivel en 20 años: Ricardo Anaya

Con López Obrador en el gobierno la inversión está en su nivel más bajo en 20 años. “El problema económico empezó mucho antes de la pandemia; y cuando esta empezó, el barco ya estaba dañado, porque en el primer año del gobierno tuvimos nuestro peor crecimiento en una década”, señaló el ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

Acusó que las familias mexicanas están sufriendo una crisis económica sin precedentes. El gobierno se quiere lavar las manos alegando que la pandemia nos vino de fuera, dice el panista al aclarar que López Obrador no debe evadir su responsabilidad por el pésimo manejo tanto de las crisis tanto sanitaria como económica.

López Obrador, afirma Anaya, aunque no hay crecimiento, sí hay bienestar, pero “aunque el Presidente no lo entienda, la realidad es que no hay un solo país del mundo en el que los niveles de bienestar de la gente hayan mejorado sin que haya habido crecimiento económico”.

En sus redes sociales dice que ante la situación la clave para que haya crecimiento es la inversión: “Algo que es clave para que haya inversión, algo que toma muchos años ganar y que se pierde en un instante: la confianza”.

“Quizá el más grande de todos los errores en materia económica de este gobierno es que ha hecho que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pierdan la confianza, y esto sucedió porque se tomaron malas decisiones, como tirar a la basura un aeropuerto y cambiar reglas en forma arbitraria, como ocurrió con la inversión en energías renovables, la cancelación de las rondas petroleras o las consultas ilegales que cancelan inversiones ya realizadas”.

Por el contrario, comenta Ricardo Anaya, es importante que el gobierno genere un ambiente de confianza que invite a la inversión privada, porque si no hay inversión no va a haber crecimiento, empleo, bienestar, y enfatiza que en México, por cada peso que invierte el gobierno, las empresas privadas invierten seis.