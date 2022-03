Inversiones entre España y México generan empleos y bienestar, afirma canciller Albares

El canciller de España, José Manuel Albares, destacó este miércoles que los flujos de inversión entre México y su país generan cientos de miles de empleos, bienestar y riqueza para los dos países.

Luego de reunirse con empresarios en la Cámara Española de Comercio durante su visita a México, el responsable de la diplomacia española compartió una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter, en los que subrayó, además, que nuestro país es clave para España.

Política Sorprenden a España declaraciones de AMLO sobre pausa en la relación bilateral

“Trabajamos para atraer capital y talento de México, nuestro mayor socio económico en la región y país clave para España”, escribió.

Albares se encuentra de visita en México para reunirse con empresarios, miembros del Senado, exiliados españoles y también con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

El viaje tiene especial interés luego de que en febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que ambos países debían pausar la relación bilateral y analizar el actuar de ciertas empresas españolas.

Este mismo miércoles, mientras Albares se reunía con los empresarios, el presidente López Obrador reiteró la idea de pausar la relación y subrayó que México “no tiene fobia al pueblo español”.

Durante su conferencia de prensa diaria, el presidente López Obrador dio la bienvenida al ministro Albares pero insistió en revisar con una pausa los abusos de empresas españolas durante gobiernos anteriores.

"Cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad, la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista", declaró.

Pero aclaró que no hay motivos para pensar en una ruptura de relaciones diplomáticas. "No tenemos motivo para que haya ruptura de relaciones, nada más vamos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación o cómo fue la relación bajo el periodo neoliberal porque ya no puede ser lo mismo", agregó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music