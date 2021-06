Irma Eréndira Sandoval, la mujer número 7 apartada del gobierno de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un nuevo cambio en el Gabinete Legal. Se trata del relevo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien será sustituida como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por Roberto Salcedo Aquino.

Hasta enero seis mujeres del gabinete de Andrés López Obrador renunciaron a sus cargos de alto nivel. Una cada cuatro meses y 12 días si se hiciera el promedio. Hoy la remoción de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros suma siete mujeres de alto nivel que salen del gabinete.

En enero renunció la doctora Veras Godoy, a unos cuantos días de que inició el plan de vacunación para evitar el Covid-19. La doctora Miriam Esther Veras Godoy, quien se desempeñaba como directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, de la Secretaría de Salud Federal, no estuvo de acuerdo en la estrategia.

De acuerdo con información de fuentes oficiales, Veras Godoy, quien participó en la creación e implementación del esquema de vacunación contra Covid-19 en México, estuvo en desacuerdo con la forma en que el Gobierno federal implementó este plan.

“Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo”, expresó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales.

Un año sin mañaneras

Al anunciar el cambio en la SFP, López Obrador sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación transita por una nueva etapa que incluye cambios y el impulso a nuevas reformas a la ley dedicadas a profundizar el combate a la corrupción y a fortalecer la austeridad en el ejercicio de la Administración Pública Federal.

El seguimiento de SPIN, de Luis Estrada, había reportado en enero que cumplió un año en que la secretaria de la Función Pública no asistió a las conferencias mañaneras. Su cambio sucede cuando apenas hace una semana arreciaron las versiones de la salida de la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

El anuncio del presidente, de que se profundizará el combate a la corrupción, habla de nuevos cambios. Y dijo así: “A Irma Eréndira le agradecemos mucho su apoyo. Ella es una mujer que lucha por la justicia, por la democracia. Fue muy importante su colaboración en el inicio del Gobierno, sobre todo en lo que se le encargó. El combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado y cumplió cabalmente”, apuntó.

Sandoval Ballesteros reportó que durante su gestión al frente de la SFP se logró la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana y ahorros superiores a un millón 200 mil pesos.

“Con las multas transitorias que la Función Pública impuso y con las designaciones de nuestras responsabilidades hemos recuperado y transferido a la Tesofe (Tesorería de la Federación) año tras año casi el presupuesto que año tras año también se nos asigna”, resaltó.

Destacó que, con estas y otras acciones, México subió 14 puntos en el indicador global del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El presidente nombró a un hombre, “íntegro y honesto”, se llama Roberto Salcedo Aquino, quien a su vez manifestó su disposición por desempeñar la encomienda con eficacia y fomentando en la población confianza en las instituciones.

AMLO agregó en su anuncio que se trata de un “cambio para bien y agradecerle a Irma Eréndira y a Roberto por aceptar el cargo y el encargo. La tarea, el propósito, es seguir combatiendo la corrupción, desterrarla de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero (…) que se entienda que el poder es humildad, no prepotencia, no lujos, fantocherías, extravagancias. Debe uno ser, no funcionario público, sino servidor público”, remarcó el mandatario.

Mujeres no encajan con AMLO

El 14 de diciembre se retiró de la embajada de México en Estados Unidos, Martha Elena Federica Bárcena Coqui, una diplomática de 43 años de carrera y experiencia en múltiples materias. Anunció que su carrera de 43 años terminará en unos meses.

Miriam Esther Veras Godoy, funcionaria de la Secretaría de Salud, al igual que otras servidoras públicas, se retiró del gobierno de la Cuatroté luego de diferendos de fondo con el estilo de gobierno, la falta de recursos o la desatención a cuestiones sustantivas de sus encargos.

Señaladamente responsables de áreas relacionadas con la condición social de las mujeres, los derechos humanos, la salud y la embajada de Estados Unidos, luego de las dificultades para reconocer a Joe Biden como ganador en las elecciones presidenciales de aquel país, se fueron.

El 19 de junio de 2020, en cuestión de horas, tres mujeres presentaron su renuncia al Poder Ejecutivo federal. Ellas fueron Mónica Maccise, quien era titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Asa Cristina Laurell, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, destacada conocedora de la salud en el trabajo, y Mara Gómez Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por 10 meses descabezada.

En 2019 renunció Josefa González Blanco, quien dejó la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) el 25 de mayo, luego de las críticas que recibió por haber pedido que un vuelo la esperara para que pudiera abordar.

El 27 de junio dimitió Candelaria Ochoa Ávalos como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), centro de la administración de 21 Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres.

El escándalo de las casas

Irma Eréndira Sandoval se desempeñaba en el gabinete presidencial como secretaria de la Función Pública. Estuvo poco más de dos años al frente.

Al despedirse, Sandoval agradeció al jefe del Ejecutivo haberla incluido en un gobierno paritario y el respaldo ofrecido para el combate a la corrupción y el fortalecimiento de austeridad republicana.

Durante su desempeño escenificó algunos escándalos. Por ejemplo, en tiempos donde la pandemia permea el país y la bandera de la Austeridad Republicana se pregona desde los altos niveles de gobierno, fue dado a conocer que ella y su pareja, el investigador John Ackerman, cuentan con millonarias propiedades.

Cuando en la Ciudad de México gobernaba el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Eréndira Sandoval recibió como regalo un terreno de 253 metros cuadrados al sur de la capital que hoy está valuado en seis millones de pesos, reportó el portal LatinUS.

Además, se encontró que la pareja cuenta con otras cinco propiedades adquiridas en tan solo nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todas ellas fueron pagadas de contado.

Estos departamentos y casas se encuentran en zonas de alta plusvalía en la capital y en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros es esposa de John Ackerman, consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El costo total de las propiedades asciende hasta los 60 millones de pesos, según lo valuado en el mercado. Esta cifra es cinco veces mayor de lo que la funcionaria reportó en su declaración patrimonial.

El lugar que obtuvo como obsequio de la administración de Ebrard fue trasladado a Eréndira Sandoval en agosto de 2007, 13 años después de que el gobierno capitalino lo escriturara como propio. La Dirección General de Regularización Territorial cedió a la funcionaria un predio de 253 metros cuadrados en Santo Domingo de Los Reyes, colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán.

Durante los nueve años en los que se registró la compra de contado de las seis propiedades, tanto Ackerman como Sandoval se mantenían con un salario de académicos de la universidad.

Cuando recibieron el regalo ya contaban con una propiedad adquirida en conjunto en la alcaldía Coyoacán que mide 480 metros cuadrados por la que pagaron cuatro millones de pesos, de acuerdo con datos del Registro Público de Propiedad de la Ciudad de México. Actualmente el costo ascendería hasta los 20 millones de pesos

En ese momento, Sandoval llevaba cuatro meses como investigadora titular de la UNAM. Sin embargo, considerando que el sueldo de los investigadores más altos de la universidad alcanzaba apenas los 28 mil pesos, el medio destaca que los bajos salarios no parecieron afectar a la pareja.

En su declaración patrimonial, Eréndira Sandoval detalló que los seis inmuebles los adquirió en copropiedad con su esposo y suman un total de nueve millones 255 mil pesos. Sin embargo estos son datos desactualizados.

La funcionaria solo dio a conocer dos casas y tres departamentos con los precios de adquisición excusada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Además, la funcionaria tampoco tuvo que pagar por la inscripción de la propiedad donada. Sólo transparentó sobre la propiedad lo que le costó el protocolo de la escritura, pero dejó fuera el valor que tiene actualmente y el que tenía cuando le fue obsequiado.

Esta acción fue aprobada por Alfredo Hernández Raigosa, quien en ese entonces militaba en el Partido Revolución Democrática y era titular de la Dirección General de Regularización Territorial. Hoy en día este hombre milita en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el mismo con el que Obrador llegó a la presidencia. En específico, participa como parte del gobierno de Ciudad de México, dirigido por Claudia Sheinbaum.

Dentro de la propiedad existen 300 metros de construcción y se encuentra en la calle Amatl, esquina con Escuinapa, cerca de lo que se conoce como Ciudad Universitaria, el campus central de la UNAM.

Al recibir el millonario terreno, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros era coordinadora de Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Mientras que su esposo, John Ackerman, era trabajador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Para ese entonces, ambos personajes habían hecho explícitas su aceptación y apoyo a López Obrador.

El conflicto en Guerrero

La pareja Ackerman- Sandoval fue identificada como operadora política del proceso electoral en Guerrero. El hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Amílcar Sandoval Ballesteros buscaba la gubernatura. Y se dijo, insistentemente, que ellos promovieron la publicidad sobre la ominosa conducta del senador Félix Salgado Macedonio, tras comprobarse que al menos tiene abiertas dos investigaciones por violación. Ni él, ni el hermano de la ahora exsecretaria lograron la gubernatura.

