Ivonne Ortega acepta su derrota, impugnará elección del PRI

A través de un video enviado a sus seguidores, Ivonne Ortega Pacheco, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, aceptó su derrota en la contienda interna y anunció que no renunciará al partido.

En un video colocado en sus redes sociales, Ortega Pacheco subrayó que la contienda fue inequitativa y que tiene forma de impugnar la elección, debido a que tiene pruebas de todas y cada una de las irregularidades que se registraron en contienda, aunque no aclaró si las presentara.

Dijo que entre las irregularidades que se tuvieron fueron que en buena parte del país perdieron representantes electorales, ya que “a más de mil de ellos por causas atribuibles al sistema informático instalado por el CEN, el cual borró acreditaciones o cambio ubicaciones de los representantes de un centro de votación a otro”.

Ortega Pacheco, que estuvo acompañada por José Encarnacion Alfaro, remarcó que se permitió votar a gente que no estaba en el padrón y hubo embarazo y relleno de urnas, previo y durante la jornada electoral, así como la compra y coacción del voto en varios estados.

Además, detalló que en Oaxaca y Coahuila se registró una votación atípica ya que en algunos casos votaron todos y se tuvo una participación del 100%.

“En resumen, la cúpula del partido recurrió a las prácticas más deshonestas. Ese no es el PRI que queremos, es el PRI que miles de militantes queremos cambiar y que la sociedad rechazó en el 2018”.

Hizo mención a que aún no existen resultados oficiales, por lo que estarán atentos a lo que las instancias del partido den a conocer y sostuvo que Alejandro Moreno “se ha declarado ganador, pero esta declaración carece y carecerá de legitimidad”.

En el video, hizo dos anuncios donde asegura contar con todos los elementos para impugnar la elección e incluso anularla, pero “es mi convicción consultaré a los militantes que nos dieron su confianza y respaldo”.

“Segundo, no nos vamos. No me iré del PRI seguiré y trabajaré dentro del PRI para luchar que qué la democracia real llegue al partido y para defender a la militancia”, adelantó.

La política yucateca les dijo a los militantes que seguirá con ellos para evitar el abuso del poder y denunciar la corrupción, por lo que reflexionó y aseveró que se ha trabajado durante años para que se dé un paso para que a partir de ahora, el PRI “está obligado en hacer miles de elecciones internas, tanto para cargos de elección popular como para dirigencias desde municipales hasta la nacional”.

“Militantes. Levanten la cabeza y sigamos trabajando por un PRI diferente. El PRI de la cúpula se está agotando y vamos a insistir en la lucha de un PRI de la militancia y que nunca más olvide a su base”.

Antes, Ortega Pacheco dijo que la militancia que la apoyó fue histórica, ya que “este es un gran logro aunque lo hayamos ganado la Presidencia”.

“No porque no hayan votado por nosotros, sino porque robaron la elección, vamos a seguir trabajando porque somos la voz de la militancia”, subrayó.

En el video de 45 segundos, la política yucateca manifestó que también serán la voz de los mexicanos. “No perdamos eso, es lo que ganamos en este proceso”.

Dejó claro que continuará trabajando y pidió que no se pierda el contacto con quienes la apoyaron”.

“Armemos una gira, hagamos FaceTime. Busquemos que no se sientan abandonados porque no van a estarlo”.

Ivonne Ortega acotó que “este no es el punto final”, sino que es el principio de las luchas que esperan, “así que prepárense”, les dijo a sus simpatizantes.