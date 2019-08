Ivonne Ortega renuncia al PRI tras 29 años de militancia

La ex candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, presentó su renuncia al partido tras 29 años de militancia.

A través de twitter, Ortega Pacheco dijo que "en congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó".

RENUNCIO AL PRI



En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. pic.twitter.com/caYJ7tkB60 — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 16, 2019

Ortega Pacheco señaló que las elecciones del pasado domingo se vivió una de las jornadas "más vergonzosas" en la vida democrática del PRI y del país.

"El resultado para el PRI es que lo refundieron, si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI, de la mano de la cúpula, sólo tiene una ruta: la extinción".

"Me entristece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa, pero también reconozco a los liderazgos que resistieron y destine el embate de la cúpula".

Además aseguró que, en lo personal, el PRI se vio el domingo 11 de agosto no es el partido que la representa.

Sin embargo, habiendo consultado con militantes que me respaldaron y me dieron su confianza durante el proceso interno, no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó.