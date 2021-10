Jaime Bonilla podría volver al senado, aunque tiene otros ofrecimientos: Ricardo Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reveló el posible regreso de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, así como la posible reincorporación del ex superdelegado Gabriel García.

En entrevista con los medios dijo que Jaime Bonilla, senador con licencia, es un amigo con quien conversó y es probable que regrese.

“Es un buen amigo, buen compañero, entonces en los próximos días, porque él concluye el día 1º de noviembre; creo que mañana va a la Cámara de Diputados y el viernes va a Campeche, y luego nos veremos de nuevo la semana que entra”, señaló Monreal.

Aclaró que Bonilla Valdez no ha definido su futuro, porque tiene otros ofrecimientos; pero, el ser legislador siempre es un orgullo, y es muy importante para el país.

Gabriel García, el superdelegado solicitará licencia para ser reasignado a tareas de gobierno

Sobre la versión de que Gabriel García, el ex superdelegado se reincorpora a tareas con el gobierno federal, Monreal manifestó que él ha sido estos meses un legislador serio, “ha sido muy importante para el grupo parlamentario, muy cuidadoso; además muy buen compañero, nunca faltó, nunca ha faltado a sus responsabilidades como legislador, siempre está puntual a las reuniones previas y a la sesión, ordinaria o extraordinaria, sus reuniones de comisión”.

“Ha sido muy respetuoso y ha sido un buen legislador, un buen compañero; todo mundo le tenemos aprecio y cariño, y es probable que él ahora solicite licencia”, mencionó el senador de Morena.

El líder de los morenistas refirió que al parecer tiene ofrecimientos para reincorporarse al Poder Ejecutivo Federal, “lo que me parece importante, porque él es un buen funcionario”.

“Es un hombre honesto y seguramente le llamarán a responsabilidades de esta institución, de este Poder, y seguramente el grupo sufrirá una merma importante, porque ha sido siempre muy cuidadoso, incluso muy leal al grupo parlamentario y muy leal al Presidente de la república y a Morena”, manifestó.

Dijo que donde quiera que esté él va a dar resultados, y va a cumplir con los propósitos que se le encomienden, “nosotros siempre estaremos aquí pendientes de su trabajo”.

Tras algunos señalamientos sobre Gabriel García, Monreal señaló que sólo tuvo de él solamente cortesía política y buen trato, nunca tuve una diferencia ni voy a tenerla; así es que no hay nada de eso, siempre se presumió, pero él es un político profesional y un legislador eficaz.

Sobre los escenarios de Bonilla, Monreal manifestó que uno de ellos es que se incorpore al Ejecutivo Federal, porque tiene invitación del Ejecutivo Federal, me comentó, no quiero ser un hombre que adelante situaciones de nombramientos, pero me hizo el favor de comentarme que tiene invitaciones y el Senado, que él está revisando las dos.

"Yo le he dicho que en el Senado tendrá siempre su lugar y será siempre bienvenido, que aquí lo estimamos y que habrá de robustecer, de fortalecer nuestro grupo parlamentario", concluyó.