"Jamás hubo presión", Calderón responde a ministro presidente de la Corte

El expresidente Felipe Calderón respondió al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar sobre las acusaciones que hizo éste sobre presionar en temas de impacto nacional como lo fueron los casos de la guardería ABC y el de la francesa Florence Cassez.

Mi gobierno fue respetuoso de otros Poderes. En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la @SCJN, sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada (1 de 4) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 11 de octubre de 2019

En el pleito que empieza a escalar y a subir de tono, el expresidente agregó en otro tuit que el juez supremo "no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar".

Tan es así que el Ministro Presidente no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar. Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo. (2 de 4) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 11 de octubre de 2019

Calderón retoma el tema de la reciente renuncia del ministro Eduardo Medina Mora para reforzar su ataque contra Zaldívar al retomar información de un columnista de El Universal; aquí denuncia que hubo chantaje por parte del Gobierno Federal sobre la Suprema Corte.

Hoy @MarioMal publica información sobre oficios del gob congelando las cuentas del Min. Medina Mora y su familia. Una vez que renunció, sus cuentas fueron descongeladas. Ciertas o falsas, las acusaciones fueron usadas para deponerlo. Eso sí es chantaje sobre la @SCJN (3 de 4) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 11 de octubre de 2019 Sorprendentemente, sobre este chantaje claro a un miembro de la Corte, nada dijo. El Presidente de la Corte tiene la oportunidad de mostrar la valentía que invoca, denunciando estos hechos y exigiendo una investigación imparcial al respecto, con intervención de la @SCJN. (4 de 4) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 11 de octubre de 2019

Zaldívar denuncia presión de Calderón

En conferencia de medios, el ministro dijo este día que hubo dos casos en que hubo presión hacia su persona, el caso de la guardería ABC y el de la ciudadana francesa, Florence Cassez pero aseguró que nunca cedió

Asimismo explicó que las presiones no las dio a conocer el martes pasado, sino desde hace ocho años se sabía, "no es nada nuevo".

"Las presiones no son nuevas, no las di a conocer el martes pasado. Desde hace ocho años se sabía".

Arturo Zaldívar aseguró durante un programa de Canal Once que el expresidente Felipe Calderón presionó y amenazó al Poder Judicial

El ministró señaló que él fue testigo de las presiones y amenazas que Calderón hizo durante su mandato.

En conferencia de prensa, Arturo Zaldívar dijo que no cedió a las presiones de Calderón y que prueba de ello es su trayectoria judicial, sus votos y proyectos presentados.

Comparto el extracto de la entrevista anoche con @ArturoZaldivarL en @JohnYSabina @CanalOnceTV donde el Ministro Presidente de la @SCJN reconoce el respeto absoluto de @lopezobrador_ a la independencia judicial y señala las graves intromisiones de @FelipeCalderon en la materia👇🏾 pic.twitter.com/xjLxQxwdYW — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) October 9, 2019