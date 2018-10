Japón y México tendrán una nueva etapa de buenas relaciones: Ebrard

México.- Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el próximo gobierno, afirmó que habrá una etapa de muy buenas relaciones entre Japón y México, tras reunirse con el Ministro de Asuntos Exteriores del Japón en Tokio, Taro Kono.

Durante una gira de trabajo que realiza el futuro canciller mexicano por Japón, visitó Mitsubishi Heavy Industries LTD en Tokio, y anunció que esa empresa, ya presente en México, le externó el interés que tienen para ampliar su presencia y trabajo tecnológico en nuestro país.

Visita a Mitsubishi Heavy Industries LTD , en la gráfica aparece parte de la maquinaria del cohete para colocar satélites en órbita de esa empresa . Ya instalados en Mexico , planean ampliar sus actividades . Compartimos con ellos los proyectos del nuevo gobierno . pic.twitter.com/N57exy7Jh3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8 de octubre de 2018



Asimismo, tuvo un encuentro con el Hiroshige Seko, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, quien le manifestó un gran interés por ampliar las inversiones en México.

Tuvimos muy exitoso encuentro también con el Sr Hiroshige Seko @SekoHiroshige Ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón @METI_JPN Gran interés por ampliar inversiones en México pic.twitter.com/ZKobWJrgSn — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8 de octubre de 2018

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México también visitó el Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS Forum, por sus siglas en inglés), en Kyoto, que reúne a más de mil 500 científicos, jefes de desarrollo tecnológico y empresas cada año, para tratar temas relativos a todos los campos de la ciencia y su avance actual.

Detalló que durante las sesiones de trabajo del STS Forum, invitó a visitar México a Koji Omi, fundador y presidente de dicho forum.

Aquí con Koji Omi , fundador y presidente del Science and Technology in Society Forum , STS , uno de los espacios más relevantes del mundo para la innovación y la ciencia . Lo invité a México . El Foro se realiza anualmente en Kyoto . pic.twitter.com/pLHu7Oz5H6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8 de octubre de 2018

Asimismo, revelo que en su estadía consideró que México podría participar cada vez, a mayor escala, en el cambio tecnológico mundial con la combinación de esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y otras instituciones enfocadas en la ciencia y la y tecnología.

STS forum reúne a más de 1500 científicos , jefes de desarrollo tecnológico y empresas cada año . Aquí el foro principal . Se tratarán temas relativos a todos los campos de la ciencia y su avance actual . La diplomacia del conocimiento será tarea relevante en el nuevo gobierno . pic.twitter.com/ohZfTy5VtF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 9 de octubre de 2018

Entre los temas que se trataron fueron genoma humano, nuevo diseño de las ciudades, inteligencia artificial, ethos para la innovación, y cambio climático, que son algunos de los temas que se abordan este año.

Con información de Notimex