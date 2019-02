Corral lamenta descalificación de AMLO sobre colectivo de oposición

Chihuahua.- “Lamento que en lugar de discutir o debatir la pertinencia de contrapesos, la postura del presidente de la república sean sólo descalificaciones o adjetivos personales, se constituye en un mal signo de tolerancia y respeto a la pluralidad del país, es una postura tan lamentable en términos de descalificación”, expresó el gobernador Javier Corral, al conocer la opinión del presidente Andrés Manuel sobre la creación de un grupo de contrapeso.

Javier Corral comentó que esta prueba es una ratificación para todos los sectores y de la necesidad de los contrapesos y equilibrios, ya que cualquier gobernante debe tener como norma el respeto a la diversidad de opiniones, discrepancia y no al primero que disienta debe descalificar o linchar.

Política Ternuritas, no hagan el ridículo: AMLO a grupo de contrapeso

Consideró que el país necesita una oposición articulada fuerte, creativa, inteligente, “creo que una circunstancia como la que vive el país, con tanta concentración, requiere de la rehabilitación del sistema de partidos y otros equilibrios que son sustanciales al sistema democrático, con información y análisis pero también en colegios sindicatos, intelectuales, defensores de Derechos Humanos, el país necesita reforzar y consolidar”.

El gobernador del estado dijo que aunque el presidente de la república tenga tal popularidad, no significa que las cosas que haga o diga sean las correctas, y por ello requiere de contraparte o contrapunto, para generar la diversidad de opiniones y la democracia para no regresar al país de un solo hombre, un solo partido o una sola ideología.

“El país es mucho más amplio, hay matices, claroscuros, capaces de comprender, que es lo que a mí me anima a participar en este grupo en el que me siento honrado pertenecer, tenemos una tarea muy importante, sólo aconsejaría al grupo que es hoy un momento muy importante para haber una actividad proactiva, en propuestas alternativas, no caer en la propuesta de un grupo antiamlo, estamos a favor de México, de la transparencia, de la defensa de las autonomías y a favor de las libertades económicas y sociales”, indicó.