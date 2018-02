Javier Corral se deslinda del proceso de selección del PAN

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se deslindó de la campaña del aspirante presidencial del PAN, aliado con Movimiento Ciudadano y el PRD, Ricardo Anaya, pues acusó un fraude a la ley y simulación en la selección de las candidaturas plurinominales, del que dijo no será parte.



El mandatario dijo que un pequeño grupo que promovió la unión de los partidos en el frente registrado formalmente en el Instituto Nacional Electoral, del que fue parte, es que está acaparando la toma de decisiones con una “soberbia infinita”.

“Es mi deber deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y del PAN”, dijo Corral Jurado en la reunión del Consejo Nacional del partido, que fue privada, pero de la cual se difundió un video en redes sociales en el que se aprecia al gobernador dando su discurso.

El grupo de no más de 5 personas, aseveró, está tomando y acaparando las decisiones de la campaña y las candidaturas, como si tuviera ya el poder presidencial.

Gracias @Javier_Corral por tus palabras: uno se siente menos solo al saber que hay quien se atreve a decir la verdad: pic.twitter.com/56YiSLK6MJ — Carlos Castillo (@altanerias) 17 de febrero de 2018

“Este grupo está abusando del control que tiene de los órganos del partido (…) pero se les olvida que aún estamos a 8 puntos del puntero”, declaró el mandatario panista, en referencia a las encuestas que posicionan al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por encima en las preferencias electorales.

Corral aseveró que por ello se tomaron acciones y se ejecutaron “leguleyadas”, a fin de tener un Consejo Nacional del PAN “más reducido que la lista de candidatos plurinominales”, lo que consideró constituye un fraude a la ley que se planeó por dicho grupo.

Tras el discurso de ayer por la tarde en la sesión del consejo panista, el video con el discurso de Corral Jurado, tomado por alguno de los asistentes, comenzó a circular en redes sociales, con reacciones de panistas a favor y en contra de lo expresado por el gobernador de Chihuahua.