Desde la cárcel, Javier Duarte defiende a Karime Macías ante solicitud de extradición

Desde la cárcel, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió a su esposa Karime Macías al rechazar que desvió recursos públicos porque “nunca fue funcionaria pública, sólo tuvo un cargo honorario”, luego que la Fiscalía solicitó la solicitud de extradición a Irlanda del Norte.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Duarte dijo que la orden de aprehensión contra su esposa tiene tintes políticos, especialmente del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, a quien considera un “empleado” de Miguel Ángel Yunes Linares.

Afirmó que su familia no vive en México porque es blanco de una persecución y tiene comunicación diariamente con Karime, desde hace dos años y medio en los que no los ha podido ver, “es la mayor tortura no verlos”, dijo.

Ayer, el expolítico envió una carta al periodista donde defendió a Macías y asegura que su esposa y tres hijos viven “austeramente en Londres”, con un presupuesto de 180 mil pesos al mes. “Es lo que tengo para darles”, agregó.

"PGR me puso una pistola en la cabeza"

Sobre su proceso penal, Duarte afirmó que lo obligaron a aceptar que era culpable: “La PGR me puso una pistola en la cabeza, si no aceptaba me daban una pena de 25 años de prisión, por eso acepté el juicio abreviado”.

"Me amenazaron diciendo aceptas o te ponemos delincuencia organizada y una campaña para poder condenarte y que te quedes encerrado el resto de tu vida", dijo.

Aseguró que la PGR nunca lo ha ayudado, "lo único que existe en mi contra son los dichos de personas que ni conozco".

"Que me demuestren algo, porque son puros chismes", agregó.

¿Cómo me va a ayudar la PGR cuando lo único que existe en mi contra son los dichos de personas que ni conozco?": Javier Duarte.

Cuestionado sobre su decisión de huir de México, argumentó que lo hizo porque "venía una persecución política, una estrategia orquestada por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coludido con Miguel Ángel Yunes porque son muy amigos".

Sobre su estado ánimo, dijo: "Estoy bien en lo que cabe, sobreviviendo y esperando que pasen las cosas que tienen que pasar. Estoy seguro que pronto esto va a pasar y podré reunirme con mi familia".

Este martes, la Fiscalía General de la República solicitó nuevamente al gobierno del Irlanda del Norte su intervención para la detención provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías Tubilla por su presunta responsabilidad en los pagos por más de 100 millones de pesos que el DIF Estatal realizó a empresas fantasma bajo su gestión.

El año pasado, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) ya había solicitado al gobierno de Gran Bretaña e Irlanda la solicitud de extradición de Macías, por se presumía que se encontraba viviendo en Londres.

Y mientras el gobierno no considere que el procedimiento de extradición es justificado y gire la orden de arresto correspondiente, Macías no puede ser detenida.