Javier Duarte es un “corrupto desesperado”, responde Osorio Chong a las acusaciones

Javier Duarte es un “corrupto desesperado”, respondió el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al exgobernador de Veracruz, tras acusarlo de orquestar una persecución política en su contra.

“Por el momento sólo diré lo siguiente: es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos”, escribió en Twitter el actual senador priísta.

Como lo dio a conocer OEM y Diario de Xalapa, Duarte afirmó en entrevista que Osorio Chong fue quien le pidió separarse de su cargo y luego entregarse a la justicia, como una petición del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

En unos momentos, en entrevista con @CiroGomezL, responderé a las alusiones de Javier Duarte. Por el momento sólo diré lo siguiente: es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos.

“Lo que te pide el Presidente es que te separes. La verdad no te preocupes por nada, tú ya cumpliste, hiciste tu trabajo y te puedes retirar a descansar con toda tu familia”, declaró en la entrevista exclusiva.

Asimismo, admitió que tenía una relación complicada con el exsecretario: “Nunca tuve una buena relación con Osorio Chong, pues era amigo de Miguel Ángel Yunes, quien me grillaba con Osorio todo el tiempo. Luego, el secretario de Gobernación me intrigó con Peña Nieto y terminé siendo un chivo expiatorio, yo fui el pagador”.

Ante estas declaraciones, Osorio Chong rechazó nuevamente haber pactado la captura de Javier Duarte de Ochoa, a cambio de tranquilidad para la familia del exgobernador de Veracruz.

“A mí me apuraba porque era una urgencia del presidente (Peña Nieto) localizarlo. No tengo nada que ver, no es conmigo, lo dejo claro porque no acepto este señalamiento. Yo no estaba enterado”, dijo el exsecretario en entrevista con Ciro Gómez Levya para Radio Fórmula.

Javier Duarte rompe el silencio sobre Osorio Chong

https://t.co/hxVUYaXdR3 pic.twitter.com/64Fmtxo8Vw

Sobre la supuesta entrevista pactada con el noticiero de Carlos Loret de Mola, dijo que esto lo hizo Duarte por sus propios medios, ya quería hacer lo “correcto mediáticamente”.

En días pasados, Osorio Chong ya había tocado el tema y aseveró que el exgobernador de Veracruz miente y le exigió presentar “las pruebas que dice tener”, ya que “no tengo absolutamente nada que ver ni con él, ni con su gente, ni con sus abogados, no los conozco”.

Osorio Chong refirió que la última vez que vio a Javier Duarte fue en la Segob cuando este era gobernador, cuando le sugirió enfrentar las acusaciones en su contra directamente con las autoridades, en ese entonces la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).

“Y de ahí tomó él la decisión, dos días después de renunciar, y lo que me manifestó es que quería hacer lo conveniente, que era presentarse ante los medios, lo hizo ante un medio de comunicación y después ante todos”, añadió.

Anoche, el periodista presentó un video de la detención de Duarte que confirma lo declarado por el exmandatario a OEM: “No me detuvieron, me estoy entregando”, tras haber negociado con el gobierno de Peña Nieto entregarse a la justicia a cambio de que su familia fuera dejada en paz.

“Me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad”, señaló en la videograbación.