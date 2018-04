Javier Lozano exige a PGR actuar en contra de Anaya por lavado de dinero

Javier Lozano Alarcón, vocero de José Antonio Meade Kuribreña, exigió a la Procuraduría General de la República no dejarse intimidar y debe actuar en contra de Ricardo Anaya Cortés por un presunto lavado de dinero en la compra venta de una nave industrial en Querétaro.

El llamado que vuelvo hacer a la Procuraduría es que no se dejen intimidar; una cosa es que no se metan a la elección y una cosa es que no favorezcan a nadie ni con filias ni con fobias, pero hagan su trabajo.

“Habido tal presión política que paradójicamente pareciera que no hay más fuero en la política, que ser candidato a la presidencia”, manifestó el senador ex panista y ahora en la campaña del candidato del PRI, PVEM y Panal.

Ricardo Anaya se volvió intocable, porque elementos a la vista son los suficientes para actuar, dijo el ex secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el gobierno de Felipe Calderón.