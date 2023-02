La alianza entre PAN y PRI es insostenible sin el PRD: Jesús Zambrano

Vamos a ver si se mantienen juntos PAN y PRI sin el PRD. Yo lo dudo. Al PRD hay que verlo más allá de su peso cuantitativo hoy, pues somos los que damos pluralidad amplia a esta coalición, señaló el dirigente nacional Jesús Zambrano Grijalva.

En entrevista con El Sol de México, el sonorense manifestó que es clara su preocupación por el estado en que se encuentran actualmente el PRD, pero advirtió que sólo son momentos de la vida política.

¿Habrá sido por el anuncio que hizo el pasado domingo, que irán solamente si toman en cuenta a la sociedad civil?

–Es probable que sea una reacción a eso, pues en todo caso ese es una reacción que atente contra la sociedad civil que está demandando los espacios para participar y nosotros estamos de lado de la sociedad civil y no vamos a quitar el dedo del renglón.

Política Va por México se consolida, pero dejan fuera al PRD

Al parecer fueron excluidos de este proceso con el mensaje que dan PAN y PRI, donde no toman en cuenta al PRD

–Es una falta de respeto, muy inoportuno, y está en los hechos atentando contra el mantenimiento de la coalición (PAN, PRI y PRD) en los términos en como lo plantean y desde luego políticamente en el peor momento para empezar hablar del 2024 cuando estamos en el 2023 en lo que debemos hacer para ganar el Estado de México y Coahuila.

Al mismo tiempo, también debemos estar en la clara defensa de la democracia del derecho al voto de la gente, de la defensa del INE contra las reformas regresivas de López Obrador.

Esto asunto de hoy mete un ruido innecesario y me parece que no es responsable, no fue responsable lo que hicieron.

Qué pasa con el PAN que finalmente también juega un papel en el que primero estaban con ustedes viendo que Alito (Alejandro Moreno) no cumplía y ahora el PAN se va con el PRI para lo que parece que los quieren dejar fuera de la coalición. ¿De qué se trata o políticamente qué significa?

–Habría que preguntarles a ellos, particularmente el PAN. Está muy claro, en primer lugar hay una suerte de soberbia partidista que no están tomando en cuenta la opinión de la gente, del reclamo de la sociedad civil que exige ser tomada en cuenta para la definición de las candidaturas.

Particularmente para la de la Presidencia de la República y le dan la espalda, están traicionando el sentir de la sociedad civil y yo creo que están pensando en que con este refrendo de compromisos que hicieron allá en diciembre, que anunciaron entrando enero, ya van a evitar que en el PRI haya reclamos internos.

Los aspirantes a la candidatura presidencial de lado del PRI han dicho que ellos no van a irse a formar a las filas del PAN para entrar a un proceso de selección interna y están en todo su derecho, lo que ellos dicen es que queremos ser legitimados en un proceso democrático organizado por la sociedad civil, no por un partido político con sus estatutos, con sus propias reglas.

PRI y PAN están apostando por elección primaria, para ellos sería más segura y es más confiable elegir así al candidato.

–Ni siquiera eso, ¿quién lo va organizar? Suponiendo que fueran unas primarias. ¿Las va a organizar el PAN? Porque ellos dicen, esto lo va a conducir el PAN y con sus propias reglas estatutarias y con qué recursos.

Hablando en plata don Jesús. PAN y PRI dan a entender que el PRD no tiene mucho puntaje y no le da mucho a la coalición para estas votaciones y pudiera ser estén tomando este concepto para decir que el PRD no tiene mucho que darle a la coalición. ¿Qué opina?

–Sí nos preocupa que hayamos caído, que estemos disminuidos, pero en política todo va y viene, y entonces el papel del PRD es eminentemente cualitativo el día de hoy. Y te lo digo y te lo reitero, dudo que sin el PRD se mantengan una coalición electoral PRI-PAN, y después, ¿qué tipo de coalición sería?

¿Qué van a hacer ante ese mensaje que dan PAN y PRI este día en donde los excluyen como tomadores de decisiones en los procesos electorales 2023 y 2024?

–Por lo pronto, que no estamos de acuerdo con eso, esa posición de ellos dos, y que nosotros seguiremos caminando del lado de la sociedad, exigiendo que se establezca un método democrático.

Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pues estamos preparándonos para cualquier escenario.

¿Siguen dentro de la coalición Va por México?

–La alianza en lo que hemos convenido, ahí estamos para ir juntos en Estado de México y Coahuila y también para defender al INE, para ir en contra de las reformas antidemocráticas del Peje y desde luego para caminar juntos en la elección de los consejeros electorales en abril próximo, los cuatro que se van a elegir para el INE, porque ahí la coalición está firme. Ahora la duda es que se mantenga la coalición para el 2024.

¿Va hablar con ellos, vas a buscarlos?

–Seguramente nos encontraremos muy pronto, no es que yo los vaya a buscar yo, sé que se va a hacer pronto un encuentro.