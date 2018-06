Jiménez Espriú: Meade miente por desesperación al relacionar Idesa con Odebrecht

Javier Jiménez Espriú, asesor en materia de comunicaciones y transportes en la campaña de Morena, señaló que la acusación de José Antonio Meade sobre los supuestos nexos de su familia en el caso Odebrecht, es “dolosa, mentirosa, falsa”; sus ataques son por desesperación y para atacar a Andrés Manuel López Obrador”.



El ingeniero propuesto por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la SCT en caso de ganar la Presidencia, señaló que no existe ningún conflicto de interés por su participación en la empresa Idesa.

“Meade conoce perfectamente los dos asuntos: el tema de mi presencia en Idesa, que soy miembro suplente del Consejo de Administración, nunca he trabajo en la empresa, solo soy consejero y no hay un conflicto de interés", declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Subrayó que "se trata de una acusación dolosa, mentirosa, falsa, una cosa muy lamentable que no se justifica pero se explica”.

Relacionar a esa empresa con el caso Odebrecht “fue lanzar un escupitajo al cielo y es lamentable que un exfuncionario haga algo así”.

Relató que

López Obrador me dijo que no me preocupe porque los ataques de José Antonio Meade son por desesperación.

Ayer, en su cuenta de Twitter, Jiménez Espriú señaló que Meade “es un taimado. Sabe perfectamente quienes están involucrados en el fraude de Odebrecht y sus maniobras distractivas y difamatorias son acciones de complicidad. Se sabrá la verdad públicamente, más temprano que tarde”.