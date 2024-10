Joe Biden le desea una presidencia muy exitosa a Claudia Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deseó una presidencia muy exitosa a la nueva mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y aseguró que su país está comprometido a continuar trabajando con el gobierno mexicano para lograr el futuro democrático, próspero y seguro que merecen los pueblos de las dos naciones.

A través de un mensaje difundido por la Casa Blanca, el mandatario estadounidense agregó que México y Estados Unidos son socios fuertes y vecinos cercanos que comparten profundos vínculos políticos, económicos y culturales.

“Jill y yo felicitamos de todo corazón a la presidenta Claudia Sheinbaum por su toma de posesión. Como símbolo de nuestro respeto y amistad entre nuestras dos naciones, nuestra Primera Dama encabeza la delegación a la toma de posesión, junto con muchos altos líderes de mi administración”, manifestó Biden en su mansaje.

La primera dama estadounidense presenció en la sede del Congreso mexicano, en San Lázaro, la ceremonia en la que Sheinbaum Pardo rindió protesta como presidenta constitucional hasta el 2030.

“Jill y yo deseamos a la presidenta Sheinbaum una feliz celebración y una presidencia muy exitosa, y felicitamos al pueblo de México por la histórica toma de posesión de su primera mujer presidenta”, agregó.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”, afirmó Claudia Sheinbaum ante el Congreso e invitados internacionales.