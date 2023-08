Jorge Luis Preciado denuncia trabas en certificación de sus 150 mil firmas para el Frente Amplio

Jorge Luis Preciado, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia, afirmó que fue el primero en reunir las 150 mil firmas requeridas en el proceso de definición de la oposición, sin embargo, acusó que la empresa que desarrolló la plataforma no le ha entregado el certificado de que cumplió con el requisito.

En una conversación con medios de comunicación, el ex coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República dijo que desde el 24 de julio reunió las rúbricas y solicitó a la empresa entregarle su constancia, sin embargo, denunció que a más de una semana de ese día no le han entregado la acreditación ni le han contestado sus mensajes.

"Le quiero pedir a la empresa que permita que todos los candidatos, sepan cuantas firmas llevan y que obviamente dejen de manipular el sistema porque de lo contrario van a echar a perder el proceso", exigió el aspirante.

Por lo anterior, el aspirante acudió el mismo 24 de julio a la Notaría 29 del Estado de México a certificar sus firmas e invitó al resto de aspirantes a certificar que cumplieron con el requisito ante las fallas de la plataforma y la nula respuesta por parte de los desarrolladores.

"No estoy cuestionando a la Comisión (Comité Organizador) ni a los partidos, estoy cuestionando que la empresa tiene mis 150 mil registros metidos ahí en la panza de su sistema y no me entregan mi certificado, por eso tuve que ir a un notario", dijo.

Preciado reiteró que fue el primero de los 12 aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México en reunir las firmas y retó a los aspirantes que afirman haber reunido más de 150 mil rúbricas a que lo demuestren como él con un documento certificado ante notario público, pues explicó que una vez que se llega a las 150 mil y una firmas el resto de rúbricas se van a "simpatías generales".





Foto: Roberto Hernández | El Sol de México





La semana pasada la senadora Xóchitl Gálvez presumió en sus redes sociales haber reunido 220 mil firmas, por lo que el ex coordinador de la bancada del PAN en la Cámara Alta pidió a la empresa desarrolladora de la plataforma entregarle también su constancia.

Ante la situación, Jorge Luis Preciado manifestó que el proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato podría perder legitimidad.





Foto: Roberto Hernández | El Sol de México





"Si simulamos un proceso electoral en el que se dice que las 150 mil firmas no son reales para alguno, se dice que el sistema fue manipulado, se dice que hay una cargada empresarial hacía algunos con un montón de lana (....) si llega a pasar eso, que espero que no pase, el proceso se va a descalificar y vamos a estar en la misma ilegitimidad que estamos cuestionando a López Obrador", aseveró.