Ortiz Pinchetti asegura que acabará con el fraude electoral

José Agustín Ortiz Pinchetti, propuesto a Fiscal Electoral, se pronunció por acabar con el fraude electoral.

Entrevistado en el Senado de la República, en donde participó en un foro por los Valores de la Familia, destacó que casi en todas las naciones del mundo se respeta el voto, pero México tiene un rezago terrible.

¿Qué planes tiene para la Fepade?

Todavía no tengo ninguna posición, tenemos que esperar al ejercicio del derecho de objeción que tiene la Cámara de Senadores. Entonces, dentro de unos cuantos días le haré las declaraciones correspondientes, en cuanto asuma realmente como Fiscal Electoral.

Pero ante la insistencia, dijo: “si me forza usted, si me dobla la mano, porque no acabamos con el fraude electoral, porque no acabamos, en todas las naciones se respetan los comicios, en casi todas, pero México tiene un rezago terrible, pero eso lo digo como simple ciudadano’’.

Hay que recordar que Ortiz Pinchetti es abogado y fue asesor jurídico en dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda. Fue secretario de Gobierno en el Distrito Federal.