Ni sé ni me interesa: Riobóo sobre designación de su esposa como ministra

José María Riobóo, asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador en obras de infraestructura, dijo que no le importan las críticas por el presunto conflicto de interés por nombrar a su esposa Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Eso no me importa, ni sé ni me interesa", fustigó al final de una reunión en Palacio Nacional con el primer mandatario, donde discutieron los avances del aeropuerto en Santa Lucía.

Además, culpó a los medios de comunicación de comunicación de manipular al pueblo e inventar que existe un conflicto de interés, mientras se rehusó a dar declaraciones.

"Al pueblo ustedes lo manejan, ustedes manejan al pueblo a su conveniencia, yo no. Yo no tengo que dar mensajes al pueblo, no es mi función", reclamó.

Defendió que no recibe remuneración por su asesoría en el proyecto de Santa Lucía, por lo que no se asume como funcionario público, aunque lleva mano el proyecto Ejecutivo del Sistema Aeroportuario.

Sobre los avances de las pistas en la base militar, confirmó que las licitaciones serán realizadas por el Ejército Nacional, en tanto que el aeropuerto Felipe Ángeles será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Se va a licitar al ejército. Ellos hacen sus licitaciones desde luego. El ejército tiene obligación de hacer licitaciones para sus propios concursos", comentó.

No obstante, aseguró que las licitaciones para los aeropuertos de la Ciudad de México, de Toluca y Santa Lucía se harán públicas al mismo tiempo, incluyendo el carril confinado y la adaptación del hangar presidencial como extensión de la Terminal 2 del Benito Juárez.