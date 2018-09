Díaz de la Torre busca diálogo con AMLO

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, afirmó que ya busca al equipo de Andrés Manuel López Obrador para comenzar la comunicación en temas de educación, tales como presupuesto y las nuevas políticas que se implementarán a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión la nueva administración federal.

Política

“El Sindicato está en la tarea de fortalecer los canales de interlocución con quienes asumirán el gobierno federal a partir del primero de diciembre, haciéndolo desde la representación legal y legítima que tiene la actual dirigencia para hablar por los maestros. Estamos participando en los Foros de la Consulta Educativa”, comentó durante una reunión con el comité Seccional de la Sección 3 del SNTE, con sede en Baja California Sur.

Durante la reunión, el presidente nacional del SNTE recibió el apoyo del dirigente magisterial de Baja California Sur, José Nicolás Gutiérrez Domínguez, quien aseguró que Díaz de la Torre es el único con la atribución legal para representar a los maestros a nivel nacional.

Al hablar de los temas de interés del Sindicato, Díaz de la Torre destacó el de la evaluación magisterial, de la cual no están en contra, sino del hecho de que su trabajo esté condicionado a los resultados, lo cual no aceptan. De esta forma queda establecido que el magisterio no se opone a la evaluación, a lo que nos hemos opuesto, y hoy lo ratificamos, es a que ésta sea vinculada a la permanencia en el servicio ,dijo Díaz de la Torre.

ambién adelantó que como organización gremial pedirán una reunión con los diputados cuando se conozca la propuesta de presupuesto 2019, esto para asegurarse que existan los recursos necesarios para cubrir los derechos de los profesores, además de fondos para mejora de infraestructura, entre otras cosas.

Política

Política

Política