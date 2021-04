Juan Manuel Márquez y Paola Espinosa se unen al Verde como candidatos a diputados

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se suma a los institutos políticos que en este proceso electoral integrarán en sus planillas a figuras famosas y este jueves anunció que el ex boxeador, tres veces campeón del mundo Juan Manuel “Dinamita” Márquez será su candidato a diputado plurinominal federal.

Pero también desde sus redes sociales la doble medallista olímpica en clavados, Paola Espinosa, quien espera competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, también dio a conocer que será candidata a diputada federal plurinominal por este instituto político.

Desde conocido restaurante al norte de la Ciudad de México, la cúpula del PVEM, encabezada por su lideresa nacional, Karen Castrejón y Arturo Escobar titular de la Comisión Nacional de Elecciones, arroparon a sus nuevos candidatos a diputados federales.

Durante la presentación de “Dinamita” Márquez como candidato, el ex púgil expresó que su promesa no se quedará en palabras. “No me gusta hablar en el ring pues mi capacidad la he demostrado con los guantes, ahora, así será en lo legislativo, no se quedará en palabras, lo voy a demostrar”, puntualizó.

Me enorgullece darle la bienvenida al campeón mundial del boxeo 🥊 @JMMarquezof quien se une al @partidoverdemex como candidato a Diputado Federal por la #CDMX #GAM #JuntosPorLaCiudad pic.twitter.com/4tGAnrUOhV — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) April 8, 2021

El campeón mundial dijo sentirse muy contento de poder desarrollar sus conocimientos y tener la oportunidad de hacer algo para devolver un poco a toda la gente que lo ha apoyado durante su trayectoria deportiva y por todas esas personas que viven con grandes necesidades en la capital del país, “la pelea ya no es en el ring, sino en la legislación”, sentenció.

A su vez, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón aseguró que México requiere de quienes aspiran a ser verdaderamente sus candidatos y que los representen con pasión y se fijen metas a las cuales verdaderamente puedan llegar, “representantes populares dignos de serlo para que den resultados”.

Por su parte, Arturo Escobar y Vega dijo que el boxeador es uno de los mexicanos más destacados en la historia en su rama de experiencia y esta candidatura representa un nuevo reto, “Entras a la arena política, que igual que el ring es también es un espacio de lucha y de confrontación, pero no tengo la menor duda que, como me lo dijiste, llegaste a este Partido con altas aspiraciones a nuestro país y el compromiso con tu gente. Escogiste la G.A.M., la alcaldía con mayor número de gimnasios de box, para que a través de esas plataformas y tu amplia experiencia en el deporte, juntos podamos cumplir el objetivo de usar el deporte como medio para combatir y prevenir la violencia que tanto afecta al país y a la Ciudad de México”, sentenció.

Con estos anuncios, el PVEM se suma a la fiebre de los partidos que postulan a personalidades famosas para poder ser competitivos en este proceso electoral que concluye el próximo 6 de junio.

Partidos como Encuentro Solidario están postulando a diversas figuras del fútbol y el espectáculo, como a Adolfo “El Bofo” Bautista, Francisco “El Abuelo” Cruz o José Joel, hijo del difunto cantante José José.

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) también postuló como candidatos a diversas figuras enmascaradas de la lucha libre, como candidatos a distintos cargos en la Ciudad de México, como a Blue Demon o Tinieblas, así como a la boxeadora Mariana “La Barbie” Juárez como su candidata a diputada federal, entre otros.

Pero partidos que no son tan nuevos como los anteriores, también se cuelgan de la fama pública, como el PAN que postuló a Lupita Jones, ex Miss Universo, como candidata a gobernadora de Baja California o a la ex cantante de Bibi Gaytán como alcaldesa de Ocoyoacac, en el Estado de México y al clavadista Rommel Pacheco como candidato a diputado en Mérida.

