Juan Ramón De la Fuente, canciller de México, escoge a su equipo en la SRE

El nuevo canciller, Juan Ramón De la Fuente, ratificó este jueves a la embajadora María Teresa Mercado Pérez como subsecretaria de Relaciones Exteriores, segundo cargo más importante al interior de la SRE, así como a Roberto Velasco para encabezar la relación de México con los países de América del Norte.

Durante un evento de bienvenida celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Fuente anunció, además, que Raquel Serur, quien era embajadora en Ecuador cuando se rompieron las relaciones diplomáticas con ese país, será la nueva subsecretaria para América Latina y El Caribe, mientras que Enrique Javier Ochoa Martínez, quien se ha desempeñado como representante permanente de México ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, además de formar parte del equipo de México ante el Consejo de Seguridad en dos ocasiones, será el nuevo subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Pablo Arroyo, integrante del Servicio Exterior, será en nuevo consultor jurídico de la cancillería en sustitución de Alejandro Celorio.

Juan Ramón De la Fuente anunció, además, que se creará una coordinación de consulados que estará encabezada por el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas.

“Ahora nos toca dar continuidad a esta transformación de la vida pública nacional ... No representamos a un gobierno impuesto, sino a una de las democracias más grandes en el mundo”, afirmó el nuevo canciller mexicano.

Durante un mensaje de bienvenida ofrecido al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió proyectar al mundo, con veracidad y objetividad, lo que suceda en México y repensar la política exterior que más beneficie a nuestro país.

Adelantó que su gestión al frente de la dependencia será guiada por los principios de política exterior consagrados en la Constitución mexicana. “Muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando, pero hay algo que no va a variar porque sigue teniendo vigencia y son los principios de la política exterior plasmados en la Constitución; seguirán siendo la brújula que oriente en todo momento las decisiones de esta Secretaría y pido que sea la brújula para cada uno de ustedes desde la trinchera que se les haya asignado”.

Entre las tareas que planteó el canciller para la administración que inicia prometió mejorar el sistema migratorio mexicano hacia mecanismos que garanticen una migración segura y ordenada; además de avanzar en el combate contra las drogas y la protección de los derechos humanos.

Dijo que se continuará con el rescate de piezas arqueológicas en el exterior y se reafirmará la postura de México a favor de la paz y la seguridad internacional. “México es visto como un país que es capaz de encontrar con destreza salidas diplomáticas ante los problemas que acechan la paz internacional”, afirmó.

El ex embajador de México ante las Naciones Unidas aseguró, además, que una de las prioridades de su gestión será fortalecer al Servicio Exterior Mexicano (SEM) y al Instituto Matías Romero. “Vengo a trabajar hombro a hombro con todos ustedes, vengo a pensar y a repensar con ustedes el mejor papel que le pueda venir a México en este contexto internacional en el que estamos insertos”, dijo.

“Que no se diga que no supimos aprovechar la oportunidad que nos está dando nuestro país, que no entregamos lo mejor de cada uno de nosotras y nosotros, es en realidad lo único que les pediría, ese compromiso auténtico que cada uno de ustedes pueda dar para hacer esta experiencia histórica un ejemplo de la diplomacia mexicana, hagámoslo juntos, en equipo”, añadió.