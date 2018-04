Juan Zepeda le ofrece a Anaya 3 millones de votos en el Edomex

TOLUCA.- A coro “fuera el PRI, fuera el PRI”, en el bastión de este partido tricolor, y lugar donde no se conoce la transición a otra organización política, la coalición Por Mexico al Frente (PAN, PRD y MC) realizó un mitin dentro de la Alameda Central de la capital mexiquense, para sentenciar que este partido perderá las elecciones.

El ex candidato a gobernador y hoy aspirante a senador de la República por el Estado de México, Juan Zepeda prometió a su abanderado presidencial, Ricardo Anaya, conseguirle 3 millones de votos, para que con ellos logre la victoria en las próximas elecciones del 1 de julio.

El también ex alcalde de Nezahualcóyotl, recordó que, a diferencia de los comicios del año pasado en esa entidad, los partidos de la coalición van juntos y pondrán a temblar al PRI porque conseguirán una votación histórica para Anaya Cortés.

Además, señaló que lo que une a los partidos de su coalición es la inseguridad qué hay en esa entidad y la voluntad para terminar con ella.

Por su parte, el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés llegó una hora tarde al evento, el cual estaba programado a las 18:30 horas, hecho que le atribuyó a la fuerte lluvia que caía en la capital mexiquense, y aseguró que tuvo que viajar en motocicleta para llegar lo antes posible.

“Me tengo que subir a la moto y me dijeron lloviendo no te puedes subir a la moto y les dije me canso que me subo a la moto, porque yo voy a llegar a Toluca y aquí estamos”, exclamó Anaya.

Pero con anterioridad, la gente congregada en la Alameda, comenzó a silbar ante la demora de Anaya, y los organizadores subieron la música para disimular la desesperación de la gente.

A su arribo, el candidato agradeció la paciencia de la gente y fustigó a los candidatos del PRI por lo que llamo falta de credibilidad para terminar la corrupción.

“Desde aquí les decimos que sus días están contados, vamos a ganar la elección y le daremos a Mexico un gobierno honesto, con valores y que se conduzca con transparencia y con rectitud”, dijo.

“Con estos gobiernos del PRI somos el país más desigual de todos los países de la OCDE y el país con la mayor distancia entre los que lo tienen todo y quienes sufren para darle de comer a sus hijos”, sostuvo.

Ante tres mil asistentes de los partidos de su coalición en una monumental carpa, Anaya reiteró sus compromisos de igualar las condiciones para la mujeres en materia de derechos laborales, humanos, y también que evitará la violencia contra las mujeres.

Asintió también que lograra un Mexico en el que reina la ley y en el que no hay impunidad y la ley aplica desde el presidente de l República hasta a el ultimo de los ciudadanos.

“Vamos. luchar los próximos 80 días para hacer realidad ese México que soñamos”, y se despidió de sus simpatizantes lanzando vivas y con la promesa de ganar la presidencia.