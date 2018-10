Juan Zepeda se destapa, aspira a dirigir al PRD

El senador del PRD, Juan Zepeda Hernández, se destapó como uno de los aspirantes a presidir al Sol Azteca, después de que Manuel Granados dimitió a la dirigencia nacional de este partido.

“Yo soy un soldado del PRD lo he dicho siempre (…) ahí donde me requiera el PRD ahí estaré, si me dicen que ahora soy útil al frente de la dirección del PRD, ahí estaré”, sentenció Zepeda Hernández.

Política Los Chuchos retoman control en PRD

Así mismo, señaló que la única condición que ha llevado a la mesa de discusión es que él llegará como una propuesta de unidad, en la cual se represente la voluntad política de todos los perredistas, con lo buscará que el PRD se recupere después del escenario en el que se encuentra desde los pasados comicios federales.

“Uno no puede llegar a este cargo a administrar conflictos o a ser mediador entre corrientes, pasaría (ser candidato) porque debe de haber un acuerdo de unidad para que salga una propuesta única y la voluntad política de todos para que realmente podamos cambiar esas cosas que llevaron al traste con el proyecto exitoso del PRD en los últimos años”, acotó.

Por su parte, agradeció el tiempo en que Manuel Granados estuvo al frente del PRD, ya que mencionó entró de bateador emergente en un momento muy crítico para el partido, y lo hizo de manera excepcional.